송경택 서울시의원 “서울시체육회, 열악한 사무공간 개선및 선수단 지원 체계 강화해야”

문체위 행정사무감사에서 서울시체육회 사무실 이전·확장 필요성 강조

“접근성 좋은 부지 확보해 선수단 합숙·훈련 환경 개선해야”



지난 10일 제333회 정례회 문화체육관광위원회 관광체육국 행정사무감사에서 질의하는 송경택 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 송경택 의원(국민의힘, 비례대표)은 지난 10일 제333회 정례회 문화체육관광위원회 관광체육국 행정사무감사에서 “서울시 체육회가 여전히 열악한 환경에 머물러 있으며, 주변 지역과의 연계성도 부족하다”며 “엘리트 선수들이 합숙하고 훈련하기 좋은 공간을 확보할 필요가 있다”고 지적했다.송 의원은 “서울시 체육회 사무실은 시설이 낙후돼 있을 뿐 아니라 주변이 산업단지와 상업지 위주로 구성돼 있어 체육 기반 시설과의 연계성이 부족하다”며 “서울시 체육회가 변화한 환경에 맞춰 보다 적합한 부지로 이전해 사무 공간과 선수단 지원 체계를 재정비해야 한다”고 강조했다.이에 대해 서울시 체육회 사무처장은 “종목단체 통합으로 입주 수요가 늘었지만 현재 공간이 협소해 절반 정도만 입주해 있는 실정”이라며 “시청 소속 선수단도 각자 흩어져 훈련·숙박하는 등 비효율이 커 통합형 공간이 절실하다”고 답했다. 또한 “타 지자체는 기숙사·훈련장·경기장이 집약된 효율적 환경을 갖추고 있지만 서울은 공간 부족과 노후 청사 문제로 어려움을 겪고 있다”고 설명했다.송 의원은 “올림픽 유치 과정에서도 서울 체육 행정의 분산과 결집력 부족이 문제로 지적됐다”며 “현재 기업인 출신의 체육회장이 계시는 만큼 민간 투자 유치와 협력에 대한 강점을 살려 시설 확충을 적극 추진해야 한다”고 제안했다.이어 “서울시는 접근성이 좋은 유휴부지를 검토하고 예산을 체계적으로 편성해 체육회의 새 둥지를 마련해야 한다”며 “선수와 종목단체가 안정적인 환경에서 훈련하고 행정을 수행할 수 있도록 시 차원의 전략적 접근이 필요하다”고 거듭 강조했다.끝으로 송 의원은 “관광·문화 분야에서 서울시가 좋은 성과를 내는 만큼, 체육 분야에서도 다시 한번 88올림픽의 영광을 재현할 수 있도록 기반을 다져야 한다”며 “서울시가 체육회 사무공간 개선과 선수단 지원 인프라 구축을 적극적으로 추진해달라”고 당부했다.온라인뉴스팀