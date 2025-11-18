김근용 경기도의원, 교육청 도서관 연계·시민감사관 운영 부실 지적



김근용 의원이 18일 감사관·디지털인재국·도서관을 대상으로 한 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 김근용 의원(국민의힘, 평택6)은 18일(화) 감사관·디지털인재국·도서관을 대상으로 한 행정사무감사에서 도서관 운영 부실과 시민감사관 제도 운영 미흡을 강하게 지적했다.김 의원은 먼저 경기도교육청 도서관 운영과 관련해 “지난해 행정사무감사에서 도서관과 지자체 간 대출·반납 시스템 연계를 공식 요청했음에도, 1년이 지난 현재까지 기 구축된 평택도서관을 제외한 9개 도서관에서는 단 한 건의 진전도 없다”고 비판했다.이어 “당시 교육청은 연계 필요성을 인정하고 업무보고 계획까지 약속했지만 실제 조치를 전혀 취하지 않았다”며 “교육청 도서관을 시민들이 인지하지 못하는 상황에서 지역과의 시스템 연계는 선택이 아니라 필수”라고 강조했다.또한 김근용 의원은 “일부 지자체에서는 의회와 협력해 약 1,400만원의 예산으로 시스템을 구축했다”며 “교육청 도서관도 지역 도의원·시·군의원과 협력하면 충분히 추진할 수 있는 사안인데도 연계 의지가 전혀 보이지 않는다”고 지적했다. 아울러 “대면 협의는 거의 없었고 유선 협의 이후에도 후속 조치가 전혀 없었다”며 “이는 행정기관으로서 기본적 성실 의무조차 이행하지 않은 명백한 태만”이라고 비판했다.김근용 의원은 감사관을 대상으로 시민감사관 제도 운영 문제를 제기하며 “조례는 부패방지, 공정성 확보, 제도 개선을 명확히 규정하고 있으나 제출된 자료는 급식·미세먼지 점검 등 단편적 내용만 나열돼 조례가 규정한 직무 범위와 전혀 부합하지 않는다”고 지적했다.특히 김 의원은 “종합감사 참여내용, 개선건의, 시정조치 이행여부 등 핵심 정보가 누락됐는데 이를 단순 누락으로 설명하는 것은 납득할 수 없다”며 “행감자료에서 핵심 내용이 빠지면 감사 자체가 성립될 수 없다”고 강조했다.마지막으로 김근용 의원은 “행정사무감사의 기본은 성실한 자료 제출인데, 이러한 부실 보고는 교육청에 대한 신뢰를 심각하게 떨어뜨린다”며 “도서관 시스템 연계 추진과 시민감사관 운영 정상화를 위해 즉각적인 개선과 철저한 재정비가 필요하다”고 촉구했다.온라인뉴스팀