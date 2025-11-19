김미리 경기도의원, 농업인 학습단체 운영사업... ‘강의·워크숍 반복’으로 현장기술 강화 취지 무색



김미리 의원이 14일 열린 경기도 농업기술원 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 김미리 의원(개혁신당, 남양주2)은 지난 14일 열린 경기도 농업기술원 행정사무감사에서 농업인 학습단체 운영사업이 핵심 취지인 ‘현장 선진 기술 습득’ 기능을 충분히 수행하지 못하고 있다며 사업 구조 개선을 강하게 요구했다.이날 김미리 의원은 “연간 8천만 원이 투입되는 운영사업임에도 대부분의 프로그램이 강의·워크숍 중심의 반복적인 구성으로 이뤄져 있다”고 지적하며, “농업 경쟁력은 현장에서 나온다. 선진 농가 탐방, 품종·재배기술 실습, 고품질 생산기술 체험 등 실제 농업 현장을 기반으로 한 교육이 대폭 확대돼야 한다”고 강조했다.이어 “참여 단체가 어디인지, 몇 명이 참여했는지, 어떤 내용을 배웠는지 객관적으로 확인할 수 있는 자료도 부족하다”며, “사업 성과를 판단할 최소한의 근거조차 갖춰져 있지 않다. 관련 자료를 즉시 제출하고, 사업 구조와 성과관리 체계를 전면 재정비해야 한다”고 주문했다.특히 김 의원은 “농업 기술은 변화가 빠르고, 기후환경도 급변하고 있다”며, “현장 중심 교육이 강화되지 않으면 도내 농업인의 기술 경쟁력이 뒤처질 수밖에 없다. 적어도 ‘선진 기술 습득’이라는 사업의 본래 취지가 살아나도록 적극적인 개편에 나서달라”고 거듭 촉구했다.온라인뉴스팀