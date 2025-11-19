인천시 행정체제 개편…국비 636억 국회 상임위 반영

서울Pn

인천시청 전경.


내년 7월부터 시행하는 인천시 행정체제 개편에 필요한 국비가 국회 상임위를 통과했다.

19일 인천시에 따르면 국회 행정안전위원회는 최근 인천시 행정체제 개편에 필요한 국비 636억원을 전액 반영했다.

인천시 행정체제 개편은 현행 ‘2군·8구’를 ‘2군·9구’로 변경하는 것이다. 중구·동구의 육지 지역은 ‘제물포구’로, 중구 영종도는 ‘영종구’로, 서구 검단지역은 ‘검단구’로 각각 변경된다.

시는 이를 위해 397종에 이르는 행정정보시스템의 데이터 전환이 필요하다. 현재 대부분의 행정업무와 대민서비스가 전산시스템으로 이뤄지는 점을 고려할 때 행정정보시스템 데이터 전환은 새 자치구 출범의 가장 핵심적인 준비 작업 중 하나로 꼽힌다.

또 정보화전략계획 수립, 조직진단 용역, 토지분할 측량 등에도 막대한 예산이 든다.

시는 상임위에서 반영된 국비 규모 그대로 국회 예결위에서도 통과되기를 바라고 있다.

이밖에 북한 소음공격 피해 지원금과 수도권 감염병전문병원 설립 등 주요 사업 예산이 각 상임위에서 반영됐다.

강남주 기자
