박상현 경기도의원, 행감서 경기연구원 인건비, 출연연 기준 정밀 재설계해야



박상현 의원이 14일 경기도의회 기획재정위원회 종합감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 박상현 의원(더불어민주당, 부천8)이 14일 경기도의회 기획재정위원회 종합감사에서 경기연구원(GRI)의 낮은 인건비와 열악한 복리후생 문제를 지적하며, 연구원들의 사기 진작과 인재 유치를 위한 보상 체계의 전면적인 혁신을 촉구했다. 평생 연구자의 길을 걸어온 박 의원은 이날 발언에서 “오늘은 연구자들을 대변하는 자리”라며, 경기도 정책의 브레인인 경기연구원이 지리적 위치와 연봉 모두에서 서울연구원과 인천연구원에 밀리고 있는 현실을 비판했다. 특히 최근 인천연구원이 연봉을 급격히 인상하며 경기연구원을 추월한 상황에서, 내년도 국가 R&D 예산이 대폭 확대됨에 따라 핵심 인력들이 중앙부처 출연연이나 대학교로 빠져나갈 가능성이 매우 높다고 우려했다.박 의원은 경기연구원이 직면한 문제를 해결하기 위해, 새로 부임한 강성천 원장에게 기존의 단순 비교표를 넘어선 구조적 개선 방안을 주문했다. 박 의원은 강성천 원장이 직접 과기부 출연연의 연봉 테이블을 확인하여, 기본급, 성과급, 외부 수주 재원 등 실제 연구원들이 받는 총 인건비 수준을 정확하게 파악할 것을 요구했다. 또한, 연구원 특성에 따라 연봉 구조가 달라져야 한다고 강조했다. 예를 들어, 한국전자통신연구원(ETRI)처럼 외부 과제 수주 비율이 높은 기관은 선임급의 성과급 비중을 높이고, 한국천문연구원처럼 출연금 비중이 높은 기관은 고정급을 높이는 등, 경기연구원의 높은 노동 강도와 출연금 비중을 고려해 직급별(연구원, 선임, 수석) 업무와 성과에 맞춰 인건비를 정밀하고 세밀하게 조정해야 한다는 것이다.박 의원은 “경기연구원이 일만 많고 인건비는 낮아 다니기 싫어하는 기관이 아니라, 중앙 출연기관 연구원들도 와서 일하고 싶은 곳으로 만드는 인건비 구조와 브랜딩 작업을 꼭 부탁드린다”며, ‘글로벌 씽크탱크’로의 도약을 위한 특단의 대책을 촉구했다. 박 의원은 본예산 심사 보고 후 이에 대한 명확한 업무보고를 강성천 원장에게 받을 것을 요청하며, 경기도 연구기관의 경쟁력 강화가 곧 경기도정의 질적 향상으로 이어질 것이라는 강력한 의지를 표명했다.온라인뉴스팀