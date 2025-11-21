변재석 경기도의원, 행정사무감사 총괄에서 “검토는 끝... 책임있는 실행으로 이어지는 행정되야”



변재석 의원이 20일 열린 경기도의회 제387회 정례회 교육행정위원회 행정사무감사 총괄에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 교육행정위원회 변재석 의원(더불어민주당, 고양1)은 20일(목) 열린 경기도의회 제387회 정례회 교육행정위원회 행정사무감사 총괄에서 앞서 각 국과에 나누어 문제점을 지적한 사안에 대해 최종 점검하고 실행 중심 추진체계 마련을 촉구했다.변 의원은 ▲기숙사 안전관리 기준 마련 ▲보건실 공백 해소 인력대책 ▲기록연구사 우선 배치 ▲영구기록물 관리기관 적기 설치 등의 과제를 언급하며 “올해 총괄질의는 계획이 아니라 실제 추진 여부를 확인하는 자리”라고 강조했다.또 “검토·논의·의지 표명은 이미 충분했다. 이제는 책임 있는 실행과 일정 공개가 남았다”며 김진수 1부교육감과 홍정표 2부교육감을 향해 책임 있는 답변을 요구했다.이어 변 의원은 학생이 생활하는 기숙사와 보건실, 교육 기록을 다루는 기록행정은 “교육의 기본 인프라”라고 강조했다.그러면서 기숙사 전담 협의체(TF) 구성, 전용 안전관리 기준 마련, 보건 자격 시간강사 확충과 보건실 공백 최소화 대책, 기록연구사 장기 미배치 해소, 2027년 교육청 자체 영구기록물 관리기관 개관 준비 상황 등을 총괄 점검했다.이와 관련해 경기도교육청 김진수 제1부교육감과 홍정표 제2부교육감은 관련 TF 구성, 인력 보강, 기록연구사 배치와 영구기록물 관리기관 설치를 차질 없이 추진하겠다고 답변했다.이에 대해 변 의원은 “오늘 부교육감들이 밝힌 약속이 말이 아니라 결과로 증명되길 바란다”고 말하며, 후속 조치를 끝까지 점검하겠다고 밝혔다.한편 변 의원은 그동안 기숙사와 보건교사 인력확충, 기록행정 관련 문제를 지속적으로 제기하고, 「경기도교육청 학교 기숙사 운영에 관한 조례」, 「경기도교육청 기록물 관리에 관한 조례」를 제·개정 등 제도 정비와 관리 체계 마련에 앞장서왔다.온라인뉴스팀