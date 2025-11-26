이채영 경기도의원, 경제자유구역 투자유치 예산 확대... 실효성 있는 홍보영상 제작 당부



이채영 의원이 25일 2026년도 본예산안 심사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 경제노동위원회 소속 이채영 의원(국민의힘, 비례)은 25일(화) 열린 제387회 정례회 2026년도 본예산안 심사에서 경기경제자유구역청의 투자유치활동 지원사업 예산이 127% 증액된 만큼, 집행 효율성과 성과 관리체계를 마련해야 한다고 강조했다.해당 사업 예산은 2025년 7천5백만 원에서 2026년 1억 7천만 원으로 대폭 확대됐으나, 올해 9월 기준 집행률은 46% 수준에 그쳐 연말 집행률 제고가 요구되는 상황이다.이채영 의원은 “현재까지 낮은 집행률과 성과지표 부재 상황을 고려할 때, 2026년 증액된 예산이 적정하게 편성됐는지 면밀한 검토가 필요하다”며, “특히 고비용 홍보·영상제작이 실제 투자유치 성과로 이어질 수 있는 체계적 전략이 마련돼야 한다”고 지적했다.또한 해외 IR과 온라인 광고 간 중복 여부, 홍보 콘텐츠의 실질적 투자유치 기여도 등을 문제로 제기하며, “홍보예산이 확대되는 만큼 투입 대비 성과를 명확히 확인할 수 있는 관리체계가 반드시 필요하다”고 강조했다.이채영 의원은 “홍보예산이 단순 영상 제작에 그쳐서는 안 된다”며, “경기경제자유구역의 미래 비전과 매력을 국제사회에 설득력 있게 전달할 수 있는 전문 콘텐츠로 발전해야 한다”고 당부했다.온라인뉴스팀