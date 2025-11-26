“벤치 위 휴대전화 이상하다”…한강 보안관 날카로운 직감이 생명 구했다



날카로운 직감으로 소중한 생명을 구한 한상선(60) 한강 보안관. 서울시 제공

늦은 밤 인적이 끊긴 서울 여의도 한강공원 벤치에 덩그러니 놓인 휴대전화와 노트북. 이를 단순 분실물로 여기지 않은 ‘한강 보안관’들의 날카로운 직감이 소중한 생명을 구했다.26일 서울시에 따르면 지난 16일 오후 10시 20분쯤 한강공원 샛강 상류 산책로를 순찰 중이던 한강 보안관들은 벤치 위에 남겨진 개인 물품을 발견했다. 늦은 시간 중요한 물건만 남겨진 상황에 극단적 선택 가능성을 직감한 이들은 곧바로 인근 수색에 나섰다.수색 7분 만에 이들은 갯벌 안 물속에 있는 여성을 발견했다. 한상선(사진·60) 보안관은 위험을 무릅쓰고 즉시 물속으로 뛰어들어 여성을 구조했다. 동료인 조명국(57) 보안관은 곧바로 경찰과 119에 신고하며 구조를 지원했다. 이들은 구조대가 도착할 때까지 여성을 보호하며 안정을 취할 수 있도록 도왔다.한강 보안관들의 활약은 나흘 뒤에도 이어졌다. 지난 20일 오후 6시 45분쯤 또 다른 보안관 2명은 신발을 벗어둔 채 강으로 들어가려던 청소년을 구조했다. 이들은 과거에도 여러 차례 극단적 시도를 했던 청소년에게 삶의 소중함을 일깨우는 진심 어린 대화를 건넸고, 이후 경찰에 무사히 인계하는 데 성공했다.현재 한강공원 안내센터 11곳에는 보안관 145명이 배치돼 있다. 이들은 밤낮을 가리지 않고 한강공원을 순찰하며 시민 안전과 질서 유지를 위해 구슬땀을 흘리고 있다.박진영 시 미래한강본부장은 “앞으로도 시민의 생명을 지키는 안전망이 한층 더 두터워질 수 있도록 현장 대응력을 강화하겠다”고 말했다.임태환 기자