‘순천시 덕연동통장협의회’, 플리마켓·시민의 날 부스 수익금 131만원 기탁

  •
순천시 덕연동 통장협의회가 ‘다가치 어울림 플리마켓’과 시민의 날 음식 부스 운영으로 마련한 수익금 131만원을 덕연동에 전액 기부했다.


순천시 덕연동 통장협의회가 ‘다가치 어울림 플리마켓’과 시민의 날 음식 부스 운영으로 마련한 수익금 131만원을 덕연동 복지 사각지대 지원금으로 전액 기부했다. 회원들은 플리마켓 31만원, 시민의날에서 100만원을 모았다.

지난 25일 전달된 기탁금은 복지사각지대를 위한 긴급 생계·의료비 지원, 사전조사를 통한 필요물품 지원 등 현장 우선순위에 따라 신속히 투입될 예정이다.

최순 덕연동 통장협의회장은 “이번 기탁금은 주민 한 분 한 분의 마음이 담겨 있다”며 “통장단은 늘 가장 먼저 이웃의 손을 잡는 동네의 동반자가 되겠다”고 말했다.

류영권 덕연동장은 “행정의 촘촘함에 주민의 따뜻함이 더해지면 사각지대는 빈틈이 아닌 연결의 자리가 될 것이다”며 “기탁금은 도움이 필요한 분들께 필요한 물품을 신속하고 정확하게 전달하겠다”고 고마움을 전했다.


순천 최종필 기자
