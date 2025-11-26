광진 ‘도서관에서 노는 날’ 체험 오세요

26일 어린이영어도서관서 열려



서울 광진구가 26일 광진어린이영어도서관에서 ‘도서관에서 노는 날’을 운영한다고 25일 밝혔다.도서관에서 노는 날은 도서관을 친근하고 즐거운 공간으로 만들기 위해 기획한 참여형 프로그램이다. 분기마다 세계 각국의 축제와 문화를 소개한다. 지난 1~3회차 행사는 세계 책과 저작권의 날, 미국 독립기념일 등을 주제로 열렸다. 모두 1900여명이 참여해 도서관의 대표 행사로 자리매김했다.이번 4회차 프로그램의 주제는 가족과 가을 수확의 기쁨을 나누는 북아메리카의 대표 명절인 추수감사절로 선정했다. 서로에게 고마움을 전하며, 한 해를 따뜻하게 마무리하는 시간을 마련한다.행사는 오전 10시부터 오후 6시까지 도서관 자료실 및 강의실에서 열린다. 도서관을 방문하는 누구나 참여 가능하다.게임 공간에는 추수감사절 빙고, 보물찾기 등 어린이들이 좋아하는 활동이 준비돼 있다. 추수감사절의 상징과 의미를 체험할 수 있도록 구성해 흥미와 교육적 요소를 동시에 갖췄다.김경호 광진구청장은 “책과 문화, 놀이를 함께 즐기며 도서관에 친숙하게 다가갈 수 있는 이번 행사에 많은 분이 참여해 주시기를 바란다”고 했다.서유미 기자