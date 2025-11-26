강동 청년정책, 청년 언어로 펼친다

서울Pn

거버넌스 정책발표회 열어

문화·취업·주거 등 5개 분야 제안
경제·창의성 등 평가 구정에 반영

지난 21일 서울 강동구청 대강당에서 청년정책 거버넌스 정책발표회가 열리고 있다.
강동구 제공


서울 강동구는 지난 21일 구청 대강당에서 ‘청년정책 거버넌스 정책발표회’를 열고 지역 청년들이 직접 발굴·제안한 정책 아이디어를 공유하는 자리를 마련했다고 25일 밝혔다.

19~39세 청년 26명으로 구성된 강동구 청년네트워크는 지역 청년들이 스스로 정책을 고민하고 기획하며 제안하는 주도적인 역할을 맡고 있다. 참석자들은 행정의 언어가 아닌 정책 당사자인 ‘청년의 언어’로 발표를 진행했고, 열띤 분위기 속에 의견을 나눴다.

이번 발표회에서는 분과별로 5개 정책이 제안됐다. 각각 ▲청년 데이터를 제공하는 공공 혁신 플랫폼 ‘마이 강동 청년’ 조성(취업·창업 분과) ▲지역 예술인 지원을 위한 ‘강동 청년 예술인 시작 지원사업’(문화·예술 분과) ▲신혼부부를 위한 맞춤형 금융 컨설팅 ‘머니셰프! 강동댁을 부탁해’(주거·금융 분과) ▲청년 건강을 위한 지역순환형 여권 프로젝트 ‘청년GD패스’(건강·사회 분과) ▲청년 참여 모델 구축을 위한 청년 자치회 구성 ‘강동구 청년 13만, 자치로 잇다’(참여·소통 분과) 등이 발표됐다.

발표된 정책들은 창의성, 실현 가능성, 경제성 등 6개 항목으로 구성된 평가 기준에 따라 청년정책위원회의 심사를 거쳤다. 최우수상은 참여·소통 분과의 ‘강동구 청년 13만, 자치로 잇다’가 받았다. 이어 문화·예술분과의 ‘강동 청년예술인 시작 지원사업’이 우수상에, 주거·금융분과의 ‘머니셰프! 강동댁을 부탁해’가 장려상에 각각 선정됐다.

구는 이날 행사에서 발표된 아이디어들을 향후 구의 청년정책 수립 시 청년의 관점에서 참고할 수 있는 의견 자료로 활용할 예정이다.

이수희 강동구청장은 “이번 정책발표회를 통해 청년들의 현장감 있는 제안을 들을 수 있어 뜻깊었다”며 “청년이 주도적으로 의견을 개진할 수 있도록 정책 참여 창구를 지속적으로 확대하고, 실질적인 도움으로 발전시킬 수 있는 든든한 조력자가 되겠다”고 했다.﻿

안석 기자
2025-11-26 22면
