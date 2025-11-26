서울Pn

서울서 즐기는 ‘환상의 겨울 도시’…‘2025 서

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

첨단산업·문화·녹지 어우러진 서울 디지털바이오시티

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 중구, 다음달까지 특별체납정리반 가동한다

561만뷰 쇼츠… 홍보의 달인 서초

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

시립동대문도서관 건립 설명회 오세요

오늘 동대문 서울시립대 대강당서
오세훈 시장·이필형 구청장 등 참석


서울시립동대문도서관(투시도)


서울 동대문구는 26일 오전 10시 서울시립대 대강당에서 서울시립동대문도서관 건립 주민설명회를 개최한다고 25일 밝혔다. 이번 설명회는 서울시립동대문도서관 건립과 관련한 추진 경과, 투자심사 과정, 향후 일정 등을 주민들과 공유하고, 지역사회의 궁금증을 해소하기 위한 자리로 마련됐다.

서울시립동대문도서관 건립사업은 2019년 대표도서관 건립계획 발표 이후 국제설계공모와 설계용역 등을 거쳐 왔다. 지난 10월 서울시 투자심사에서 조건부 통과함에 따라 사업이 본격적인 추진 단계에 들어섰다.

설명회는 오세훈 서울시장과 이필형 동대문구청장 인사말, 김태희 서울시 문화본부장의 건립계획 설명, 주민 질의응답 순으로 진행된다. 동대문구는 이번 설명회를 통해 사업의 목적과 기대효과, 도서관 운영 방향, 향후 공사 일정 등 주민 관심이 높은 사안을 상세히 안내할 계획이다.

이 구청장은 “서울시립동대문도서관은 동북권을 대표하는 문화·교육 인프라로 조성되는 중요한 사업”이라며 “건립 절차와 진행 상황을 주민 여러분께 투명하게 공유하고, 다양한 의견을 성실히 반영하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.


안석 기자
2025-11-26 23면
