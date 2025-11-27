완도군, 해조류산업 국제 협력 네트워크 확대

유럽 해조류 플렛폼 네덜란드 씨위드링크와 해조류산업 협력 논의



완도를 방문한 유럽 해조류 플렛폼 네덜란드 씨위드링크가 24일 완도군과 해조류산업 협력 방안을 논의하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내 최대 해조류 생산지인 전남 완도군이 네덜란드 해조류 플렛폼 업체와 해조류 산업 협력 방안 마련에 나섰다.유럽 해조류 플렛폼인 네덜란드 씨위드링크(SeaweedLink) 관계자들이 지난 24일 전남 완도군을 찾아 해조류산업 현장을 둘러보고 협력 방안을 논의했다.씨위드링크는 네덜란드 와게닝겐에 기반을 두고 글로벌 파트너들과 함께 바이오·식품·화장품 분야의 해조류 산업을 지원하는 농수산 스타트업이다.이번 완도 방문은 씨위드링크가 한국의 해조류 업체들과 네트워크를 구축하기 위해 마련됐다.방문단은 먼저 완도해양치유센터에서 해양치유 프로그램을 체험하며 지역자원을 기반으로 한 치유 프로그램 중 특히 완도산 해조류를 활용한 테라피에 큰 관심을 보였다.이어 신우철 완도군수와 간담회를 갖고 완도 해조류 종류와 생산 현황, 양식장 운영 제도, 해외 기업의 국내 양식 참여 절차, 기후변화 대응 품종 개발, 노동력 등 해조류산업 전반에 대한 논의가 진행됐다.성한나 씨위드링크 대표는 “완도는 품질이 우수한 해조류를 보유한 곳으로 치유 산업의 최적임을 확인할 수 있었으며 완도군과의 협력에 큰 기대를 갖고 있다”라고 말했다.이에 신우철 완도군수는 “완도는 세계가 주목하는 해조류 블루카본과 해조류산업의 중심지로 기후변화 대응 및 미래 식량 산업 육성 등을 추진하고 있다”며 “앞으로 국제 협력 네트워크 확대를 통해 해조류 산업 발전을 위한 협력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.한편 방문단은 25일 조선대학교 해양 헬스케어 실증센터와 업무협약을 체결하고 공동 연구 및 국제교류를 강화해 나가기로 했다.완도 류지홍 기자