서울Pn

검색

서울 최후의 달동네 백사마을… 명품 주거단지로 변

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

성동구, 서울숲 일대 ‘삼표레미콘 성수공장’ 부지

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

구로구, 생활공간 주변 위험수목 202주 정비 완

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강남표 ‘디지털 행정’ 아세안 6개국에 전파

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 중구, 오는 19일 ‘대입 정시 설명회’…1대 1 컨설팅까지

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

을지누리센터에서 100명 대상 설명회


  •
중구 대입 설명회
중구 대입 설명회


서울 중구가 2026학년도 대학입시 정시모집을 앞두고 고3 수험생과 학부모를 대상으로 설명회와 1대1 집중 상담을 운영한다고 1일 밝혔다.

먼저 2026학년도 정시 설명회는 오는 19일 오후 7시 30분 을지누리센터에서 열린다.

고3 수험생과 학부모 100명을 대상으로 교육학 박사이자 국내외 입시 컨설턴트로 활동 중인 지현우 컨설턴트가 주요 대학별 모집 요강 변화와 정시 지원전략을 제시한다.

참여 신청은 중구교육보육포털에서 선착순으로 접수한다.

또한 오는 26일 중구교육지원센터에서 입시 전문가 3명이 1대 1 집중 상담을 진행한다. 대상은 중구민 수험생·학부모 30명이다. 수험생 1인당 40분씩 희망 대학·학과의 유불리 분석, 합격 가능성 진단 등 맞춤형 컨설팅을 제공한다.

신청은 오는 8일부터 18일까지 중구교육보육포털에서 접수한다.

중구 관계자는 “전문적인 분석과 상담으로 모든 수험생들이 원하는 결과를 얻을 수 있도록 내편 중구가 끝까지 함께 하겠다”고 전했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

용산국제업무지구·전자상가 개발 본격화…“새로운 경제

국제업무·첨단산업·주거·문화 융합한 성장 엔진 구축

창동 개발로 다시 뛰는 도봉… 문화·경제 미래 도시

창동민자역사 내년 3월 완공 예정 총생산유발효과 7700억에 달해 서울아레나 ‘한류 중심지’로 부상 GTX C·우이방학역 인프라 확장 오언석 구청장 “장기 성장 출발점”

저소득 부모 겨울나기 걱정 없게… 분유 지원한 서초

산후조리원연합회와 전달식 진행 2000만원 상당 루비락 500통 기부

국공립 어린이집 늘리고 등하굣길 동행… ‘보육 도시

지방정부 정책 대회 ‘복지 최우수’ 정원오 구청장 “촘촘한 돌봄 앞장”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr