이은주 경기도의원 “구리여중 IoT기반 체육관 무인개방, 경기교육 우수사례... 적극 환영”



이은주 의원이 1일 구리여자중학교 체육관에서 IoT 기반 무인개방 시스템을 통해 체육관을 이용 중인 지역 주민들 및 관계자와 함께 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)



이은주 의원이 ‘IoT 기반 학교 체육관 무인개방 안전 이용문화 캠페인’ 현장을 점검하며 학교시설 개방 운영 상황과 주민 의견을 청취하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 이은주 의원(국민의힘, 구리2)은 12월 1일(월) 구리남양주교육지원청이 추진하는 ‘IoT 기반 학교 체육관 무인개방 안전 이용문화 캠페인’ 현장을 방문해 학교시설 개방 운영 상황을 점검하고 주민 의견을 들었다.이 의원은 지난 행정사무감사에서 구리여중의 IoT 기반 학교 체육관 개방을 언급했으며, 이날 현장을 직접 확인한 뒤 “감사 때 강조했던 내용이 실제로 잘 이행되고 있어 고무적”이라며 “지역 주민들의 생활체육 기반 확충을 위해 학교시설 개방은 더욱 확대돼야 한다”고 강조했다.현재 구리남양주교육지원청은 5개 학교에 IoT 기반 무인개방 시스템을 도입해 주민이 모바일 앱을 통해 체육관을 예약·출입·이용할 수 있도록 운영하고 있다. 농구, 배드민턴, 배구, 피클볼 등 다양한 생활체육 활동이 진행되고 있으며, 접근성과 이용 편의가 크게 개선됐다는 평가를 받는다.이은주 의원은 “서은경 교육장을 비롯한 구리남양주교육지원청의 세심한 운영 관리가 IoT 기반 학교시설 개방의 모범 사례를 만들어 가고 있다”며, “구리남양주교육지원청이 학교시설 개방 정책에서 다른 지역을 선도하는 모델로 자리 잡기를 바란다”고 강조했다.한편, 이 의원은 구리시 여성배구회의 체육관 이용 시간이 저녁 9시 30분까지로 제한되어 운동 시간이 부족한 것에 대해 “IoT 기반 무인개방 운영이 안정적으로 진행되고 있는 만큼, 안전 요건을 충족하는 범위 내에서 22시까지 이용시간 연장이 가능하도록 지원청과 협의하겠다”고 밝혔다.이 의원은 “학교는 지역의 중요한 공공자산이며, 주민들이 더 편리하고 안전하게 활용할 수 있는 환경을 만드는 것이 교육청의 책임”이라며 “앞으로도 학교시설 개방이 지역 생활체육의 중심 공간이 될 수 있도록 지속적으로 점검하겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀