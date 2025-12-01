‘글로벌 경제전문가’ 김동연, 3년 연속 다보스포럼 공식 초청 받아



1일 이주옥 WEF 아시아·태평양국장이 경기도청을 방문해 김동연 경기지사에게 세계경제포럼 2026 연차총회(다보스포럼) 초청장과 프로그램 일정을 전달했다. (경기도 제공)

김동연 경기도지사가 내년 1월 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼(World Economic Forum, WEF) 2026 연차총회(다보스포럼)에 3년 연속 공식 초청됐다.이주옥 WEF 아시아·태평양국장은 1일 경기도청을 찾아 김 지사에게 초청장과 프로그램 일정을 전달했다.2026 세계경제포럼 연차총회는 1월 19일부터 23일까지 트럼프 미국 대통령을 비롯해 주요 국가 정상과 글로벌 기업인 등 3천여 명이 참석한 가운데 ‘대화의 정신(A Spirit of Dialogue)’을 주제로 열릴 예정이다.초청장을 받은 자리에서 김 지사는 “‘대화의 정신’이라는 주제는 관세·무역, 경제·산업구조 변화, 인공지능 경쟁, 지정학 갈등 등 복합적 난제를 마주한 국제사회에 매우 시의적절하다”고 평가했다.이어 “기후·AI 등 인류 공동의 도전과제에 대한 협력뿐만 아니라, 경제·산업 분야에서 급변한 현실을 기반으로 새로운 질서를 모색하는 논의가 더욱 중요해지고 있다”며 “경기도도 글로벌 의제 논의에 기여할 수 있는 부분을 WEF와 함께 지속 검토하고, 다양한 방식으로 협력 기회를 모색하겠다”라고 덧붙였다.이주옥 국장은 “김 지사는 2024년 지방정부 대표로서 유일하게, 2025년에는 한국 정부 인사 중 유일하게 다보스포럼에 참여해 당시 계엄·탄핵 상황에서도 ‘Trust in Korea’를 강조하며 한국 민주주의와 경제의 건전성을 국제사회에 효과적으로 전달한 바 있다”고 언급하며, “앞으로도 경기도와의 협력 기회를 확대하겠다”라고 말했다.경기도는 2024·2025년에 이어 3년 연속 다보스포럼 공식 초청을 받은 국내 유일의 지방정부이다.안승순 기자