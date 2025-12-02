우즈베키스탄에 우리나라 지식재산 행정 시스템 ‘이식’

서울Pn

ODA 방식, AI 기반 시스템 해외 첫 수출


  •
지식재산처. 서울신문 DB


한국의 지식재산 행정 시스템이 우즈베키스탄에 이식된다.

지식재산처(지재처)는 2일 우즈베크에 134억원의 규모의 한국형 특허·상표·디자인 행정 시스템을 수출한다고 밝혔다. 이번 사업(지식재산권 공공행정 정보시스템 개선)은 한국국제협력단(KOICA)의 공적개발원조(ODA) 방식으로 추진한다. 한국형 지식재산 행정 시스템 수출로는 최대 규모다. 지재처가 2020년과 2023년에 실시한 해외 정보화 컨설팅과 연계해 2026~2029년 시스템을 구축해 우즈베크의 지식재산 행정 체계를 전면적으로 현대화할 예정이다. 특히 인공지능(AI) 기술이 적용된 지식재산 행정 시스템이 해외 국가에 처음 도입된다고 지재처는 설명했다.

AI 기반 지식재산 행정 시스템은 특허·상표·디자인 심사를 위한 분류·검색·통계 등 행정 업무 전반에 활용해 심사 품질 제고와 민원 처리 속도 단축, 업무 효율성을 높일 것으로 기대된다. 더욱이 사업에는 시스템 안정화 및 운영 지원과 우즈베크 공무원의 역량 강화가 포함돼 디지털 전환을 뒷받침할 예정이다.

정재환 지식재산처 지식재산정보국장은 “우즈베크의 지식재산 행정 시스템의 현대화·고도화를 적극 지원할 계획”이라며 “지식재산 정보화 경험과 AI 기술을 결합한 한국 지식재산 행정 분야에서 기술력을 세계에 알리고 확산할 수 있는 중요한 계기가 될 것”이라고 밝혔다.


대전 박승기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
