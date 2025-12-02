서울 중구 ‘이순신1545’, 제3회 한국공공브랜드 대상

서울Pn

브랜드 커뮤니케이션 부문 수상


  •
중구 ‘이순신 1545’ 공공브랜드 대상
김길성(오른쪽 네번째) 서울 중구청장이 중구의 도시브랜드 ‘이순신 1545’가 ‘제3회 공공브랜드 대상’에서 브랜드 커뮤니케이션 부문 대상 수상을 축하하는 기념 사진을 찍고 있다.
중구 제공


서울 중구의 도시브랜드 ‘이순신1545’가 ‘제3회 한국 공공브랜드 대상’ 브랜드 커뮤니케이션 부문에서 대상을 수상했다. 중구의 2년 연속 한국 공공브랜드 대상 수상이다.

2일 중구에 따르면, 사단법인 한국공공브랜드진흥원이 주관하는 한국 공공브랜드 대상은 정부와 지방자치단체, 공공기관 등의 브랜드와 슬로건 등을 평가해 올해의 공공브랜드를 선정한다.

중구는 충무공 이순신 탄생지라는 역사적 가치를 현대적으로 재해석하고 도시브랜드화하는 과정에서 전문가와 주민, 직원이 소통하며 함께 기획하고 제작했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

앞서 중구는 지난 4월 ‘충무공 이순신 위대한 시작, 다시 중구에서’라는 비전을 선포하고 도시브랜드 ‘이순신1545’를 공식화했다. 온·오프라인 투표나 응원 댓글 이벤트, 100인의 주민과 함께하는 공론장 등으로 도시브랜드의 공감대와 대표성을 넓혔다. 최근 열린 ‘제1회 이순신 축제’에서도 주민과 청년 지역 단체가 함께 기획과 운영에 참여했다.

중구는 앞으로 이순신 탄생지 기념공간을 조성하고 교육 콘텐츠와 관광 코스를 개발하는 등 도시브랜드를 널리 알릴 계획이다.

김길성 중구청장은 “이번 수상은 중구가 도시브랜드를 행정의 일방적 제작물이 아닌, 전문가·주민·직원이 함께 만든 공동작품으로 만든 결과물”이라며 “앞으로도 소통과 협업을 통해 중구의 도시브랜드를 더욱 발전시켜 ‘이순신1545’가 진정한 지역 자산으로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
