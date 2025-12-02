김정희 전남도의회 교육위원장, “교육복지 체계 전면 점검해야” 촉구 나서

“저소득층 학생 이중 지원 바로잡고, 사각지대 먼저 챙길 터”



김정희 전남도의회 교육위원장이 전남교육청에 대한 행정사무감사에서 질의를 하고 있다.

김정희 전남도의회 교육위원장이 지난 14일 종료된 2025년도 전라남도교육청 대상 행정사무감사에서 교육청이 추진하는 저소득층·취약계층 학생 지원 사업 전반을 점검하며, 사업 간 연계 부족으로 인한 이중·중복 지원과 사각지대 문제를 집중적으로 제기했다.김 위원장은 “저소득층 자녀 교육정보화 지원, 학비·교육수당 지원, 교육복지우선지원사업, 학생맞춤통합지원, 교육복지안전망 등 여러 사업이 각각 운영되고 있다”며 “하지만 동일 학생에게 비슷한 내용의 혜택이 반복 제공되는 사례가 발생하고 있어 예산이 정책 효과와 형평성을 담보하지 못하고 있다”고 지적했다.그는 또 “사업별로 소관부서와 지침이 제각각이다 보니 학교 현장에서는 학생별 전체 지원 현황을 한눈에 파악하기 어렵고, 결과적으로 ‘많이 받는 학생은 더 많이 받고, 못 받는 학생은 끝까지 못 받는’ 구조가 고착될 우려가 크다”고 꼬집었다. 실제적 도움이 필요한 학생부터 두텁게 지원하는 방안이 교육복지의 출발점이다는 설명이다.김 위원장은 “이제는 사업 중심이 아닌 학생 중심으로 지원 체계를 전환해야 한다”며 “저소득층·취약계층 학생을 대상으로 한 모든 지원 사업을 총괄 관리할 수 있는 통합 시스템을 구축하고, 학교 단위에서 학생별 지원 현황을 관리·조정할 수 있도록 제도를 정비해야 한다”고 주문했다. 이어 “교육청은 사업별 칸막이를 걷어내고, 지원 기준과 대상을 정교하게 재설계해 사각지대를 선제적으로 발굴하는 데 역량을 집중해야 한다”고 덧붙였다.김 위원장은 “이번 행정사무감사에서 제기된 저소득층 학생 이중 지원과 사각지대 문제를 단순 지적에 그치지 않고, 관련 조례·제도 개선과 예산 심의 과정에서 지속적으로 점검하겠다”며 “전남교육이 ‘지원이 필요한 학생에게 먼저, 더 두텁게’ 다가가는 교육복지 체계를 갖출 수 있도록 교육위원장으로서 끝까지 책임 있게 챙기겠다”고 강조했다.무안 최종필 기자