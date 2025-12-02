김영록 지사, G20 정상회의의 전남 유치 도전

국제행사 개최 잠재력 갖춰, 자문위원회 통해 빠른 준비 추진



김영록 전남지사가 2일 도청에서 실국장 정책회의를 주재하고 도정 현안을 논의하고 있다.

전라남도가 2028년 우리나라에서 개최되는 G20 정상회의의 전남 유치에 나선다.김영록 전라남도지사는 2일 도청 서재필실에서 실국 정책회의를 열고 “오는 2028년 우리나라에서 개최되는 G20 정상회의의 전남 유치를 준비하자”며 “꿈을 꾸지 않으면 아무것도 실현할 수 없고 목표를 원대하게 품어 노력하면 발전을 가져올 수 있고 달성하면 더욱 좋을 것”이라고 밝혔다.이어 “우리나라가 2028년 G20 정상회의 의장국으로 확정됐고, 대통령께서 지방도시로 추진했으면 좋겠다고 언급했다”며 “‘AI 에너지 수도 전남’, ‘기후변화 전남’ 등을 추진하면서 국제행사 개최 잠재력을 갖춘 만큼 G20 정상회의 유치에 도전하자”고 말했다.특히 “인프라 부족이 문제인데 경주도 에이펙(APEC) 정상회의를 개최하면서 여러 가지 방안을 마련해 성공적으로 개최했다는 평가를 받았다”며 “전문가 등 자문위원회를 통해 빠르게 준비해서 유치전에 나서자”고 지시했다.김영록 지사는 또 “대규모 과학연구시설인 인공태양 연구시설 부지에 나주가 1순위로 선정되고, 고흥에선 우리 기술로 만든 누리호 4차 발사가 성공해 민간 우주발사산업 본격화와 우주강국 도약 발판을 마련했다”며 “이같은 성과를 바탕으로 2026년을 전남 과학기술 진흥 원년으로 만들자”고 덧붙였다.무안 류지홍 기자