영암군, 국회서 국립공원 상생 협력 포럼 개최

국립공원도시 지방정부협의회 설립 공감, 국립공원 가치 공유



영암군이 지난달 28일 국회의원회관에서 ‘국립공원과 지방자치단체의 상생협력 방안 포럼’을 개최하고 있다.

전남 영암군이 지난달 28일 국회의원회관에서 ‘국립공원과 지방자치단체의 상생협력 방안 포럼’을 공동 개최했다.이번 포럼은 국립공원 배후 지역이 공원의 생태환경 가치를 토대로 인구 감소와 지역 소멸 위기 극복을 위한 경제 활로를 찾고 이를 뒷받침할 국립공원공단과 지자체의 협력 거버넌스 구축을 위해 마련됐다.1부에서는 국립공원과 지방정부 간의 상생 방안을 제시하는 주제 발표가 이어졌다.발표자인 유기준 상지대학교 명예교수는 ‘국립공원과 배후지역 활성화를 위한 환경·경제·사회전략 모색’을 주제로, 규제 위주의 관리 패러다임에서 벗어나 국립공원의 생태 가치를 지역의 생태관광 및 브랜드 자산으로 연결하는 전략을 제시했다.특히, 국립공원 인근 주민에게 환경 서비스를 제공하고, 공단 수익의 일부를 지역에 환원하는 등 국립공원과 지역이 가치를 공유하는 체계 구축을 강조했다.오수길 고려사이버대학교 교수는 ‘국립공원-지방정부 상생협력 거버넌스 구축 방안’을 통한 지자체와 국립공원의 협력체계 제도화와 지역 특성을 반영한 자율 공원 관리 방안으로, 공원계획 수립 과정에 공단과 지방정부의 공동 참여를 제안해 큰 호응을 얻었다.2부 토론에서는 ‘국립공원도시 지방정부협의회’ 설립 제안 필요성을 놓고 집중 논의가 이뤄졌다.토론자들은 국립공원 규제로 인한 지역의 불이익을 해소하고 국가 정책에 지방의 목소리를 반영하기 위해서는 국립공원도시 지방정부협의회 설립이 필수라고 의견을 모았다.2022년부터 국립공원과 지역의 상생을 주제로 토론회를 개최해온 영암군은 지난해 11월 국내 최초로 국립공원을 주제로 ‘월출산국립공원박람회’를 개최했다.우승희 영암군수는 “국립공원은 국가의 보물인 동시에 지역의 가장 소중한 자산이다”며 “국립공원을 함께 보전하고 활용해 지역 경제를 활성화할 수 있는 ‘E·S·E(환경·사회·경제) 전략’을 구축하는 데 힘쓰겠다”고 말했다.영암 류지홍 기자