전남도, 광양만권 이차전지 특화단지 지정 총력

‘원료 소재 니켈, 리튬–기초 소재 전구체–재활용’ 생태계 구축

전력·용수 등 핵심 인프라 계획 구체화와 전문 인력 양성 방안 마련



광양만권 율촌산단 전경.

전라남도가 정부의 ‘케이(K)-배터리 경쟁력 강화 방안’ 발표에 맞춰 ‘광양만권 이차전지 특화단지’ 유치를 위한 총력 대응에 나선다.정부는 최근 ‘케이(K)-배터리 경쟁력 강화 방안’ 발표에서 호남, 영남, 충청을 잇는 ‘배터리 삼각벨트’ 구축을 제시하고 호남권을 ‘핵심광물(원료)･양극재’ 중심의 핵심 거점으로 특화하겠다는 계획을 밝혔다.또 니켈･리튬 등 기초원료 생산을 집중 지원하는 신규 이차전지 특화단지 추가 지정을 추진, 12월쯤 공모 절차를 진행할 예정이다.이에 전남도는 정부의 케이-배터리 산업의 핵심 과제인 핵심 광물 공급망 강화에 맞춰 광양만권을 ‘원료소재 니켈, 리튬–기초소재전구체–재활용’으로 이어지는 전주기 생태계 구축을 목표로 특화단지 유치 전략을 추진한다.지차체–유관기관-기업 간 협의체를 중심으로 공모 대응과 산학연 협력을 강화하고 전력·용수 등 핵심 인프라 계획 구체화와 기업 수요 기반의 전문인력 양성 방안 등을 마련할 계획이다.또 이차전지 특화단지 유치 공감대 확산을 위한 토론회 등 홍보마케팅과 원료 소재 생산 중심의 광양만권 강점을 살려 배터리 제조사 유치에도 총력을 기울일 방침이다.전남도는 그동안 이차전지 특화단지 유치를 위해 선제적으로 이차전지 산업 육성·지원을 위한 관련 조례 제정과 광양만권 이차전지 특화단지 육성계획 초안 작성, 이차전지 특화단지 협의체와 TF를 구성·운영해 왔다.김영록 지사는 “‘케이(K)-배터리 경쟁력 강화 방안’은 케이-배터리 산업이 제조 경쟁을 넘어 공급망 경쟁으로 도약하는 중요한 전환점”이라며 “광양만권이 이차전지 특화단지로 추가 지정돼 전남 동부권이 미래 신산업의 중심지로 도약하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자