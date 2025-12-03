종로구·성균관대, 손 잡았다…종로학 센터 등 MOU

2일 포괄적 업무협약(MOU)…구정과 사회공헌 연계



종로구·성균관대 “구정 전 분야 협력 약속”

정문헌(오른쪽) 서울 종로구청장과 최훈석 성균관대 부총장이 지난 2일 종로구와 성균관대의 지역사회 발전과 미래 성장 기반 구축을 위한 포괄적 업무협약(MOU)를 맺었다.

서울 종로구는 지난 2일 성균관대와 지역사회 발전과 미래 성장 기반을 구축하기 위한 포괄적 업무협약(MOU)을 체결했다고 3일 밝혔다.이번 협약은 구정 전 분야와 성균관대의 사회공헌 활동을 연계해 통합적·전략적 협력 체계를 만드는 게 목표다.양측은 총괄 협의체를 중심으로 교육, 문화, 복지 등 다양한 사업을 추진하고, 부서와 단과대학 간 연계 방안도 구축할 계획이다.주요 과제로는 ▲ ‘종로학 센터’ 운영을 통한 지역 인문·학술 기반 조성 ▲ 교육·문화·복지 분야 공동사업 ▲ 청년·여성·어르신 대상 인재 양성 프로그램 ▲ 지역 주민 대상 법률 자문·상담 프로그램 ▲ 종로구 현안 해결을 위한 공동 프로젝트 ▲ 학생 사회공헌 활동 연계 프로그램 등이 있다.정문헌 종로구청장은 “성균관대와 지역사회 발전, 미래 성장 기반 강화에 함께하고자 한다”며 “이번 업무협약이 공동 발전의 밑거름이 되길 기대한다”고 밝혔다.김주연 기자