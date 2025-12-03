강형구 순천시의장, ‘제2회 전라남도 ESG 시민대상’ 수상

서울Pn

시민과 함께하는 열린 의정 실천


  •
강형구 순천시의장이 전라남도ESG협회가 주관한 ‘제2회 전라남도 ESG 시민대상 시상식’에서 의정분야 시민대상을 수상했다. ESG협회는 지난 2일 의정·공공기관·시민사회 등 각계 분야에서 ESG 가치 확산에 기여한 이들을 선정해 시상식을 가졌다.

강형구 의장은 시민과 함께하는 열린 의정 실천과 지속 가능한 도시 발전을 위한 정책 추진에 앞장선 공로를 인정받았다. 강의장은 ‘경청하고 행동하는 시민의 의회’를 가치로 시민과의 소통을 중시하며 다양한 계층의 의견을 의정에 폭넓게 반영해왔다. ‘생태수도 순천’의 위상에 걸맞은 친환경 정책과 제도 마련에도 힘써왔다.

특히 순천시의회 청렴도 향상 조례 제정을 통해 의회의 투명성과 책임성을 높이고, 시민에게 더욱 신뢰받는 조직을 만들었다는 평가를 받고 있다.

강형구 의장은 “전남의 지속 가능한 발전을 위해 더욱 노력하라는 격려의 뜻으로 알고, 앞으로도 28만 순천시민과 함께 ESG 문화 확산에 최선을 다하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.


순천 최종필 기자
