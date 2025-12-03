김영록 지사, 황금시대 주춧돌 마련한 직원들에게 감사

오찬 간담회 갖고 한해 노고 격려, 맞춤형 복지시책 약속



김영록 전남지사가 3일 도청 구내식당에서 6급 이하 직원들과 오찬 간담회를 갖고 기념촬영을 하고 있다.

김영록 전남지사는 3일 도청 구내식당에서 직원들과 함께 오찬 간담회를 갖고 도정의 중심에서 지역의 미래 황금시대 주춧돌을 놓는 데 헌신한 직원들에게 격려와 감사의 뜻을 전했다.이날 간담회는 한 해 동안 도정 최일선에서 묵묵히 제 역할을 다한 직원들의 노고를 위로하고, 소통과 화합을 다지기 위해 마련됐다.김 지사는 “전남도는 AI와 에너지 대전환의 중심지로 급부상하며 단군 이래 최고의 황금시대를 열고 있다”며 “이같은 성과는 직원들의 끊임없는 노력과 창의적 아이디어가 있었기에 가능했다”고 격려했다.이어 “직원들의 건강과 사기 진작이 곧 도정의 경쟁력으로 이어진다는 믿음으로 행복한 조직 문화 조성에 최선을 다하겠다”며 “서로를 배려하고 존중하는 따뜻한 조직 문화를 함께 만들자”고 당부했다.전남도는 활력 넘치는 조직 문화를 만들기 위해 오는 23일 직원들을 위한 ‘힐링 콘서트’를 개최하는 등 문화 체험 활동비 지원과 심리상담 프로그램 강화 등의 직원 맞춤형 복지 시책도 추진하고 있다.무안 류지홍 기자