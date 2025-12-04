여수시, 도심 주차난 해소로 도시 경쟁력 강화

웅천·여서동 주차장 조성, 도심 상가∙주거밀집 지역 주차난 해소

여수시청 전경.

경기 침체로 지역 상권이 어려움을 겪고 있는 가운데 전남 여수시가 상가와 주거 밀집 지역 주차난 해소를 위해 공영주차장 조성 사업을 추진한다.여수시는 먼저 상가가 밀집한 웅천동 신도시 일원에 사업비 37억 원을 들여 연면적 1782㎡ 규모의 2층 타워식 62면 공영주차장을 조성한다.또 상가와 주거 밀집 지역인 여서동 로터리 일원에 사업비 15억 원을 들여 1959㎡ 부지에 55면 규모의 지평식 공영주차장을 건설한다.두 곳의 공영주차장은 최근 행정 절차가 마무리됨에 따라 올해 안에 착공할 예정이며 내년 7월까지 순차적으로 준공할 계획이다.공영주차장이 완성되면 웅천동 상가는 물론 여서동 로터리 일대의 만성적인 주차난 해소로 지역 상권의 경쟁력 강화에도 큰 도움이 될 전망이다.여수시 관계자는 “지역 주요 상권과 생활권에서 주차 수요가 지속적으로 증가하고 있어 공영주차장 확충이 필수적”이라며 “도심 주차 문제 해소와 지역 상권 활성화를 위해 사업을 차질 없이 추진해 나가겠다”고 말했다.이에 앞서 여수시는 고소동 일원에도 사업비 21억 원을 들여 지난 11월 28면 규모의 공영주차장을 완공했으며 돌산 군내리 일원에도 사업비 5억여 원을 투입해 오는 13일 28면 규모의 공영주차장을 준공할 예정이다.여수 류지홍 기자