“진작 바꿀걸”…과천 지정타 출퇴근 신호체계 조정, 차량 흐름 개선

과천대로7길 퇴근시간대 모습(개선 전후). 과천시 제공


경기 과천시는 지식정보타운 일대의 신호체계를 조정한 뒤 출퇴근 시간대(오전 7시~9시, 오후 5시~7시) 차량 정체가 완화된 것으로 확인됐다고 10일 밝혔다.

과천시는 최근 국도 47호선 우회도로 양방향 방향 개통과 지방도 309호선 차로 전환 등으로 차량 흐름이 달라지면서, 과천대로(지식정보타운 구간) 통행량이 방향별로 35%에서 49%까지 감소한 점을 반영해 지난달 25일 과천경찰서, 한국도로교통공단, 한국토지주택공사와 함께 신호체계를 조정했다.

과천시는 인공지능 기반 스마트 교차로 시스템을 활용해 일정 기간 지식정보타운 일대의 교통량을 모니터링하고 실시간 수집한 정보를 분석해 과천대로(지식정보타운 구간)의 기존 신호 주기를 254초에서 230초로 조정하고, 과천대로7길과 8길(동서축)의 신호 시간을 늘렸다.

조정 결과, 시행 전과 비교해 교차로 별 평균 지체시간은 12.4% 감소했고, 단위 시간당 최대 처리 용량은 28% 증가한 것으로 분석됐다.

신계용 과천시장은 “차량 흐름 변화에 따라 신호체계를 지속적으로 점검하고, 관련 기관과 협력해 시민들이 안전하게 이동할 수 있도록 관리해 나가겠다”라고 밝혔다.

과천시는 그동안 지능형교통시스템(ITS)을 활용해 과천대로 축소 구간과 국도 47호선 우회도로 부분 개통 상황을 반영해 2단계에 걸쳐 신호체계를 개선해 왔다.

안승순 기자
