전남도·목포대·순천대, 대학통합·국립의대 신설 맞손

대학통합 절차 본격화 속 원활한 통합 추진과 국정과제 대비 나서



김영록 전남지사와 이병운 순천대 총장 송하철 목포대 총장이 10일 대학통합과 국립의대 신속 신설을 위한 업무협약을 하고 있다.(우로부터 송하철 목포대 총장, 김영록 전남지사, 이병운 순천대 총장)

전남도와 국립목포대·국립순천대가 10일 대학통합과 국립의대·대학병원 신설을 위한 업무협약을 했다.이날 협약은 지난해 두 대학이 ‘통합대학교 국립의과대학 추진’에 합의한 이후 통합대학 교명 선정을 추진하고, 교육부 통폐합심사위원회 7차 심사를 거치는 등 본격적인 대학통합 절차가 진행되는 가운데, 원활한 대학통합을 뒷받침하고 전남도와 두 대학이 정부 국정과제 이행 절차에 적극 대비하기 위해 마련됐다.주요 업무협약은 대등한 통합을 전제로 한 캠퍼스 총장 법적 지위 확보 공동 대응과 통합대학교 대학본부와 의과대학을 순천·목포 두 캠퍼스에 분리 배치하는 내용이다.또 전남 동부권·서부권에 각각 국립대병원 설립을 추진하기 위한 정부 재원 확보와 전남도의 행·재정적 지원을 비롯해 정부 국정과제 이행 절차에 선제적으로 대응하기 위한 기본계획 수립 용역 조속 추진 등도 담겼다.김영록 지사는 업무협약 후 두 대학 총장에게 “교육부 통폐합심사위원회 대응 등 그동안의 노고에 깊이 감사드린다”며 “대학통합과 의대정원 배정이 차질 없이 마무리되도록 끝까지 최선을 다해주길 바란다”고 당부했다.전남도는 전남 국립의대 신설이 국민주권정부의 국정과제로 확정된 이후 정부 정책의 신속한 이행을 위해 관련 부처와 국회, 정당 등을 대상으로 지속적인 건의 활동을 펼쳤으며 앞으로도 실질적 개교 준비에도 총력을 기울일 계획이다.무안 류지홍 기자