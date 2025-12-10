서울Pn

검색

겨울밤 광화문 일대 빛과 음악에 젖는다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강남, 아동정책영향평가 ‘우수상’ 수상

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“치매 조기 검사로 알츠하이머 발견”…서울강북지역

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“청소년 일상 지켜요”…성북구, 청소년 일탈 예방

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

전남도·목포대·순천대, 대학통합·국립의대 신설 맞손

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

대학통합 절차 본격화 속 원활한 통합 추진과 국정과제 대비 나서


  •
김영록 전남지사와 이병운 순천대 총장 송하철 목포대 총장이 10일 대학통합과 국립의대 신속 신설을 위한 업무협약을 하고 있다.(우로부터 송하철 목포대 총장, 김영록 전남지사, 이병운 순천대 총장)


전남도와 국립목포대·국립순천대가 10일 대학통합과 국립의대·대학병원 신설을 위한 업무협약을 했다.

이날 협약은 지난해 두 대학이 ‘통합대학교 국립의과대학 추진’에 합의한 이후 통합대학 교명 선정을 추진하고, 교육부 통폐합심사위원회 7차 심사를 거치는 등 본격적인 대학통합 절차가 진행되는 가운데, 원활한 대학통합을 뒷받침하고 전남도와 두 대학이 정부 국정과제 이행 절차에 적극 대비하기 위해 마련됐다.

주요 업무협약은 대등한 통합을 전제로 한 캠퍼스 총장 법적 지위 확보 공동 대응과 통합대학교 대학본부와 의과대학을 순천·목포 두 캠퍼스에 분리 배치하는 내용이다.

또 전남 동부권·서부권에 각각 국립대병원 설립을 추진하기 위한 정부 재원 확보와 전남도의 행·재정적 지원을 비롯해 정부 국정과제 이행 절차에 선제적으로 대응하기 위한 기본계획 수립 용역 조속 추진 등도 담겼다.

김영록 지사는 업무협약 후 두 대학 총장에게 “교육부 통폐합심사위원회 대응 등 그동안의 노고에 깊이 감사드린다”며 “대학통합과 의대정원 배정이 차질 없이 마무리되도록 끝까지 최선을 다해주길 바란다”고 당부했다.

전남도는 전남 국립의대 신설이 국민주권정부의 국정과제로 확정된 이후 정부 정책의 신속한 이행을 위해 관련 부처와 국회, 정당 등을 대상으로 지속적인 건의 활동을 펼쳤으며 앞으로도 실질적 개교 준비에도 총력을 기울일 계획이다.

무안 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “주택부지 정부 제안 절반은 의견 일치”

말레이시아 출장 중 기자간담회

캔버스가 된 골목·굴다리… 중랑 공공미술 7년 여정

‘우리동네 미술관’ 기록 전시회

금연 성공 1.5배로… 금천, 최우수 자치구에

인센티브 등 다양한 지원 성과

광진구, 15일까지 내년 상반기 청년 행정 아르바이

도서관 운영 보조, 어르신 안부전화, 행사업무 보조 등

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr