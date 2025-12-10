서울Pn

고병원성 AI 발생 안성시, 확산 방지 ‘총력’

김보라 안성시장이 10일 행정안전부와 농식품부, 경기도, 경찰서, 소방서, 시 관련 부서장 등이 참석한 가운데, 고병원성 AI 재난안전대책회의를 주재하고 있다. (안성시 제공)


경기 안성시는 9일 공도읍 소재 산란계 사육 농가에서 고병원성AI 항원이 검출되고 인접 시군에서 잇따라 질병이 발생하는 등 질병 확산 위험도가 높아짐에 따라, 가용할 수 있는 방역자원 및 행정력을 총동원하여 전파 차단에 총력을 쏟고 있다.

안성시는 10일 시청 3층 재난종합상황실에서 행정안전부를 비롯해 농식품부, 경기도, 경찰서, 소방서, 시 관련 부서장 등 18명이 참석한 가운데, 질병 확산 방지 대책·방안 논의를 위한 고병원성 AI 재난안전대책회의를 개최했다.

회의에서는 고병원성 조류인플루엔자(AI) 발생 현황 및 방역 추진 상황을 점검하고, 질병 확산 방지 및 개선점 등 향후 방역 대책에 대해 심도 있게 논의했다.

안성시는 악성 가축전염병의 관내 유입을 차단하기 위해 특별방역대책상황실과 일죽 및 알미산 거점 소독시설 2개소를 24시간 운영 중이다.

또한, 시청 3대, 읍·면·동 12대, 축협 공동방제단 4대, 농식품부 지원 5대 등 총 24대의 방역 차량을 투입해 가금 농가 진출입로 및 철새도래지 등에 대한 상시 소독을 실시하는 등 차단 방역에 발 벗고 나섰다.

김보라 안성시장은 “전국적으로 연이어 질병이 발생하는 상황으로, 축산농가의 방역 수칙 준수가 무엇보다 중요한 시기다”라며 “가금 농가에 방역 수칙 홍보 및 방역 지원을 위해 관계부서와 적극 협력하겠다”라고 말했다.

안승순 기자
