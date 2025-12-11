장성군, ‘2025년 지역먹거리지수 평가’…최고 등급(S) 수상

서울Pn

농식품부·유통공사 서면 및 현장평가 ‘최고 등급’ 획득
김한종 군수 “대한민국 대표 먹거리 도시 성장 위해 최선”


장성군이 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사가 실시한 ‘2025년 지역먹거리지수 평가’에서 대상을 수상했다. (장성군 제공)


전남 장성군이 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사가 공동으로 실시한 ‘2025년 지역먹거리지수 평가’에서 최고 등급인 ‘S등급’을 받았다고 11일 밝혔다.

농식품부와 유통공사는 올해 농촌·도농복합형, 도시형 시범 2개 분야 228개 지방자치단체를 대상으로 심사를 진행했다. 장성군은 서면 및 현장 평가에서 △자치단체장 추진 의지 △‘먹거리 거버넌스’ 운영 △지역 먹거리 공급 노력 △탄소 감축 정책 지원 등의 항목에서 우수한 평가를 받아 대상을 수상했다.

장성군은 지수 평가가 최초로 시행된 2020년부터 6년 연속 꾸준히 우수 또는 최우수상을 받았다. 대상 수상은 올해가 처음이다.

김한종 장성군수는 “2022년 (재)장성먹거리통합지원센터 출범 이후 지역 농산물 생산·유통·소비 과정의 지속성과 식품 안전성을 꾸준히 강화해 온 것이 장성 최초 대상 수상이라는 결실로 이어졌다”며 “대한민국 대표 먹거리 도시로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

장성군은 내년부터 ‘장성로컬푸드 인증제’를 도입해 먹거리 브랜드를 강화할 계획이다. 군은 광주광역시 쌍촌동 로컬푸드직매장 2호점 개장 준비도 서두르고 있다.


임형주 기자
