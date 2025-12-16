은평구, 둘레길에 전국 최초 태양광 무선 충전 스마트 기초번호판 설치

경찰·소방 등 긴급 구조기관과 즉시 정보 공유
서울 은평구는 전국 최초로 태양광 휴대전화 무선 충전 기능과 위치 확인 QR코드를 탑재한 스마트 기초번호판 설치를 완료, 이달부터 구민들에게 서비스를 제공한다고 16일 밝혔다.
이날 구에 따르면, 구는 지난달 약 5㎞가 되는 은평둘레길 3~4길 일부 구간에 총 43개의 스마트 기초번호판을 설치했다. 번호판에는 위급 상황이 생겼을 때 자신의 현재 위치를 정확히 확인할 수 있는 QR코드가 탑재됐다. 번호판은 산악 지형이 많고 도로명주소가 없는 은평둘레길에서 휴대전화 배터리 방전으로 연락이 끊기는 상황이 생기면 구조 활동의 황금 시간을 놓칠 수 있다는 점을 고려해 제작됐다.
43개 번호판 중 조난 위험이 크고 이용자가 많은 핵심 구간 2곳에는 전국 최초로 태양광 휴대전화 무선 충전 기능을 추가로 탑재했다. 비상 상황에서 배터리 방전으로 연락이 안 될 때를 대비했다. 또 경찰·소방 등 긴급 구조기관으로 바로 연결되는 신고 기능과 사고 유형별 행동 요령 정보도 제공한다.
구는 설치 위치 정보를 ‘스마트서울맵’ 등 공공 플랫폼과 연동해 이용자들의 접근성을 높였다. 경찰·소방 등 긴급 구조기관과 정보를 공유해 구조 지원 협력 체계도 강화했다.
김미경 은평구청장은 “지난달 설치 사업을 완료하고 이달부터 서비스를 시작해 구민들이 더욱 안전하고 편리하게 은평둘레길을 이용할 수 있게 됐다”고 말했다.
