울주 영남알프스 케이블카 좌초 위기

“식생 영구 훼손·암석돔 붕괴 우려”

환경평가 ‘재검토’… 사실상 제동

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

울산 울주군의 숙원인 ‘영남알프스 케이블카’ 개발사업이 환경영향평가의 문턱을 넘지 못해 좌초될 위기에 처했다.1일 기후에너지환경부에 따르면 낙동강유역환경청은 지난달 31일 울주군과 사업 시행자인 영남알프스 케이블카에 환경영향평가 협의 의견으로 ‘재검토’를 통보했다. ‘재검토’ 의견은 과거의 ‘부동의’와 같은 효력을 가져 사실상 추진이 어려워졌다.영남알프스 케이블카는 사업비 644억원을 들여 울주군 상북면 등억집단시설지구에서 신불산 억새평원까지 2.46㎞ 구간에 설치된다. 이 사업은 2001년부터 추진됐으나 20년 넘게 표류해 왔다.환경청은 의견서를 통해 “해당 지역은 희귀 습지인 신불산 고산습지와 단조늪에 가깝고, 주변에 멸종위기종이 사는 ‘생태·자연 1등급지’가 존재해 보전 가치가 매우 높다”며 “케이블카가 설치되면 이용객의 지속적인 유입으로 우수한 식생이 영구 훼손될 수 있다”고 밝혔다.환경청은 또 “케이블카 상부 정류장 뒤쪽 암석돔에 수직 절리가 다수 발달한 데다가 풍화도 진행돼 낙석, 붕괴 가능성을 배제할 수 없다”며 “대안으로 제시된 암석돔 보강은 고유 자산 훼손과 굴착으로 인한 암반 균열을 가속할 수 있다”고 지적했다. 이에 환경청은 정류장 위치 변경 등 안정성 문제를 해결하지 않은 채 사업을 추진하는 것은 부적절하다고 판단했다.이와 함께 환경청은 “전국 케이블카 사례를 분석했을 때 초기 수요 대비 장기 수요 유지는 불확실해 사업 추진에 신중한 검토가 필요하다”고 강조했다. 환경청은 불교계, 시민단체 등 이해관계자 간 갈등이 해소되지 않은 점도 지적했다.울주군은 2일 기자회견을 열어 환경영향평가 결과에 대한 입장과 향후 계획을 밝힐 예정이다.울산 박정훈 기자