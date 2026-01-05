순천상공회의소 ‘2026 신년인사회’ 개최···300여명 참석

정대식 ㈜로덱스 대표이사 ‘순천상의 상공대상’ 수상



순천상공회의소가 순천에코그라드호텔 그랜드볼룸에서 김영록 전남지사와 노관규 시장, 정관계와 경제계 등 300여명이 참석한 가운데 ‘2026 신년인사회’를 개최했다.

순천상공회의소가 5일 순천에코그라드호텔 그랜드볼룸에서 김영록 전남지사와 노관규 시장, 강형구 순천시의장, 김문수 국회의원 및 도·시의원, 구례군·보성군 정관계와 경제계 등 300여명이 참석한 가운데 ‘2026년 신년인사회’를 개최했다.이흥우 순천상의 회장은 신년사에서 “지난해 순천 지역 경제 주체는 복합적인 위기를 극복하기 위해 각고의 노력을 다해왔다”며 “병오년 새해에도 경제 한파를 극복하기 위해 지역 경제계의 중지를 모으고 협력해 위기를 극복하는 데 앞장서겠다”고 다짐했다.김영록 전남지사는 “지난해 어려운 환경 속에서도 철강업종 고용회복 프로젝트 사업을 성공적으로 수행하는 등 고용 위기를 극복하기 위한 순천상공회의소와 관계자 여러분의 전폭적인 노력에 감사하다”며 “올해도 여전히 고환율 등 여러 가지 어려운 상황이 있지만, 순천 지역의 경제 위기 극복을 위한 노력을 쏟는 데에 최선을 다하기 위해 경제 대도약의 원년으로 선포한다”고 밝혔다.노관규 시장은 “기업이 잘 돼야 고용도 살아나고 거기서 세금이 나와야 복지도 향상되는 것”이라며 “올해에도 순천 지역 상공인들이 힘을 모아 이 위기를 잘 극복해 나가고, 지역의 젊은이들에게 희망을 전해주는 새해가 됐으면 좋겠다”고 강조했다.이날 신년인사회에서는 순천 지역 기업의 혁신 성장을 선도하고, 고용 안정과 기업 혁신에 기여한 공로로 정대식 ㈜로덱스 대표이사가 2026년 순천상의 상공대상을 수상했다.순천 최종필 기자