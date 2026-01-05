연휴 마지막 날 인천공항에 24만명…개항 이후 최다 인파 몰렸다

서울Pn

23만9530명 이용…기존 기록보다 5천명 많아


  •
인천국제공항 제1터미널. 인천공항공사 제공


새해 연휴 마지막 날인 지난 4일 인천공항에 역대 최다 인파가 몰렸다.

인천국제공항공사는 4일 인천공항을 이용한 여객 수가 23만9530명으로 2001년 개항 이후 일일 여객 최다 기록을 경신했다고 5일 밝혔다.

이는 기존 최다 기록이었던 지난 2019년 8월 4일(하계 성수기) 23만4171명보다 약 5000명 많은 수치며, 지난해 같은 날(21만891명)과 비교하면 13.7%(2만8639명) 증가한 것이다.

국가별로는 중국이 무비자 입국 및 내국인의 관광 확대가 맞물리면서 전년 대비 증가율이 49.2%나 됐고, 홍콩·대만은 24.0% 많아졌다. 동남아는 캄보디아 사태 등으로 1.7% 성장하는데 그쳤다.

역대 최다 여객 수를 기록한 4일 인천공항은 정상적으로 운영됐다. 제1여객터미널 출국장의 평균 대기시간은 7.9분이었고, 최대 대기시간은 42분으로 평시와 다름없는 혼잡도를 보였다.

이학재 공사 사장은 “개항 이후 최다 여객에도 안정적인 공항운영을 가능케 한 8만5000여 공항 가족 노고에 감사한다”며 “공항 이용 편의성을 지속 증대시킬 것”이라고 말했다.

애초 휴일은 새해 첫날인 1일, 주말인 3·4일 등 사흘이었지만 많은 직장인들이 금요일이었던 지난 2일 연차를 내고 나흘간의 연휴를 즐겼다.

강남주 기자
