서울Pn

검색

서울윈터페스타 1098만명 찾았다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

통합 사고력·자기 주도성 쑥쑥… ‘더 베스트 강동

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, 녹사평광장에 체험형 콘텐츠 상시 운영

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“작심 3년이면 최대 60만원” 노원구민 ‘금연’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

중졸 검정고시 1타 강사… ‘강남인강’에 다 있네

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

5일부터 강남인강 홈페이지서 수강 가능
유명 강사로 라인업 구성… 족집게 특강도


  •
서울 강남구 제공


서울 강남구는 온라인 학습 플랫폼 강남인강을 통해 중졸 검정고시 수험생을 위한 ‘검정고시 압축 클래스’를 새로 선보인다. 강좌는 5일부터 강남인강 홈페이지를 통해 수강할 수 있다.

검정고시 압축 클래스는 2026~2027년 중졸 검정고시 대비 과정이다. 국어·영어·수학·사회·과학 전 과목을 아우르는 단기 완성형 커리큘럼이 특징이다. 특히 학업 공백이 있거나 공부할 시간이 부족한 성인 수험생을 위해 출제 빈도가 높은 핵심 개념과 기출 문제 중심으로 구성했다.

강남인강 중등부 내신 강좌의 정예 강사진이 이 강좌를 진행한다. 국어는 최서연, 영어 송현우, 수학 박광한, 사회 유소진, 과학 김중렬 강사가 참여했다. 강의는 총 229개 강의, 229시간이다.

강남인강은 이번 강좌를 통해 가격 경쟁력도 확보했다. 시중 타 플랫폼 유사 강좌는 전 과목 수강 시 약 40만원 이상의 비용이 든다. 반면 검정고시 압축 클래스는 정회원 회비 5만원으로 전 과목을 무제한 수강할 수 있다. 경제적 부담으로 학습 기회를 놓쳤던 학습자의 접근성을 높일 것으로 기대된다.

또 시험 직전 학습을 돕기 위해 ‘30분 압축 특강’을 별도로 제공한다. 시험 전날 핵심 개념과 출제 포인트를 빠르게 정리할 수 있도록 구성했다. 조성명 강남구청장은 “이번 신규 강좌를 통해 검정고시 준비생들의 시간과 비용의 부담을 줄이고, 누구나 자신의 속도에 맞춰 학습할 수 있는 환경을 제공하겠다”면서 “앞으로도 다양한 학습자의 수요를 고려해 새로운 교육 콘텐츠를 꾸준히 확대하겠다”고 말했다.


김동현 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

천호·성내 더 한강 가까이, 암사 역사·생태 활용…

이수희 강동구청장

강서, 기초지자체 첫 ‘한국 비즈 엑스포’ 3월 개

안양천~개화산 둘레길 완공 등 달라지는 49개 핵심사업 공개

동대문, 노인 일자리 3846명으로 늘렸다

지난해보다 13.8% 468개 확대

구로 마음 편의점 활짝

1인 가구 누구나 잠깐 쉬어 가는 공간

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr