수원시, 시민 건의로 팔달산 유래·역사 안내 유래비 세워



성신사 옆 산책로 초입에 설치한 팔달산 유래비(수원시 제공)

수원특례시가 팔달산 성신사 옆 산책로 입구에 팔달산의 역사와 명칭 유래를 알리는 유래비를 설치했다.지난해 11월 18일 열린 권선1동 새빛만남에서 한 시민이 “팔달산 유래 안내판이 노후화돼 내용이 눈에 잘 들어오지 않는다”며 “석재로 된 지명 유래비를 설치해 달라”고 건의해 유래비가 설치됐다.민원 접수 후 수원시는 현장 확인 결과 안내판이 노후화해 가독성이 떨어진다고 판단하고 교체를 결정했다. 시는 팔달산 유래와 관련한 내용을 고증하고 주변 경관과 어울리는 자연석 유래비를 설치했다.팔달산 유래비에는 팔달산이 예로부터 평지에 우뚝 솟은 모습 때문에 ‘탑산’으로 불렸던 배경, ‘팔달산’이라는 명칭이 붙게 된 역사적 유래 등 내용이 새겨져 있다.고려 말 학자 이고(李臯) 선생이 팔달산에 은거하며 산 정상에서 사통팔달한 풍광을 즐겼다는 기록, 조선 개국 후 태조가 이를 높이 평가해 ‘팔달산’이라는 이름을 하사했다는 내용도 담았다.이재준 수원시장은 “팔달산 유래비 설치로 시민과 방문객이 팔달산의 역사적 의미를 쉽게 이해할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 새빛만남 등 다양한 소통 창구에서 접수한 시민 의견을 현장에서 꼼꼼히 검토하고 실행해 나가겠다”고 말했다.안승순 기자