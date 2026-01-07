영암군, 지방세 징수 1000억 시대 열어

기업 맞춤형 지원이 군세 대폭 상승 선순환 이끌어



영암군청 전경.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 영암군이 2025년 지방세 1058억원을 거둬들이며 군 역사상 최초 1000억 지방세 징수 시대를 열었다.2025년 지방세는 전년 대비 6.83% 증가한 금액으로 도세 299억원, 군세가 758억원이다.최근 10년 이내 가장 세수가 적었던 2017년과 비교하면 378억원 35.71%의 신장률을 기록했다.이처럼 군세가 대폭 증가한 것은 담배소비세와 주민세, 지방소득세 등이 늘었기 때문인 데 부동산 경기 위축 등으로 도세인 취득세가 소폭 줄어든 상황에서 이룬 성과여서 더 주목된다.영암군은 자주 재정 역량의 도약을 알리는 이번 성과의 요인을 치밀한 세원 관리와 고질 체납 정리, 기업 맞춤형 지원 정책이 맞물린 결과로 보고 있다.특히 조선업 중심의 지역산업 특성을 반영해 총 500억 규모의 조선해양구조물 관리플랫폼 구축과 고밀도폴리에틸렌(HDPE) 규제자유특구 실증, 근로자 복지·정착금·복지센터 운영 등 기업 지원사업을 추진해 기업이 일하기 좋은 환경을 만든 것도 큰 요인으로 작용했다.법인 영업이익 증대와 신규 고용 창출 등을 위한 영암군의 정책이 담배소비세·지방소득세·주민세 등 징수액 증가의 선순환 구조를 형성했다는 분석이다.여기에 정기·특별 세무조사와 과점주주 및 비과세·감면 사후관리 등 20억 규모의 탈루 세원을 발굴하고 이월체납 정리로 21억 원을 환수하는 등 이월체납액 징수율 48.2% 달성 성과도 올렸다.영암군 관계자는 “지방세 징수 1,000억 돌파는 기업 하기 좋고, 일하기 좋은 환경을 조성하는 맞춤형 정책의 결과”라며 “세수 기반 확충, 납세자 권익 보호 등으로 자주 재정이 강한 영암군을 만들겠다”고 말했다.영암 류지홍 기자