서울Pn

검색

“약자동행 매력성장” 서울시 신년인사회

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

구로구, 개봉동에 ‘청소년 아지트 모여 구로’ 운

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

우주 캠프·과학 탐방… ‘AI 국가 영웅’ 길러내

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

중랑, 용마터널 인근 ‘공공주택’ 서울시 승인

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

완도군, 해양치유로 동계 전지훈련 지원

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

올해 초까지 5개 종목, 67개 팀, 1842명 전지훈련 예정


  •
완도군이 동계 전지훈련 선수들의 체력 회복과 치유를 위해 다양한 해양치유 프로그램을 제공하고 있다.


온화한 기후와 해양 치유시설 등으로 동계 전지훈련지로 각광을 받고 있는 전남 완도군이 올해부터 해양치유 프로그램을 선수들에게 제공하기로 해 관심이 쏠리고 있다.

완도군은 올해 초까지 5개 종목, 67개 팀, 1842명이 전지훈련을 할 예정이며, 지난 26일부터 경기대학교와 수원대학교 등 8개 축구팀이 훈련에 들어갔다.

1월 중순부터는 배드민턴과 소프트 테니스, 테니스, 초등부 축구팀이 순차적으로 찾는다.

이에 완도군은 동계 전지훈련 선수들의 체력 회복과 몸과 마음을 치유할 수 있도록 청정한 해양환경과 다양한 해양자원을 활용한 해양치유 프로그램을 제공하기로 했다.

완도를 찾은 동계 훈련 선수들은 전국 최초 해양치유 시설인 완도해양치유센터에서 16개의 테라피 시설을 이용할 수 있다.

저주파 테라피는 근육 강화 및 통증 완화, 명상 풀은 전신 이완, 비쉬 테라피는 수압 마사지로 피로를 푸는 데 도움이 될 전망이다.

또 건강 측정실의 체형 분석기를 통해 체형 측정 및 분석(체성분 검사, 인바디 등) 서비스를 제공하여 해양치유 프로그램 전후 신체 변화를 파악할 수 있다.

전지훈련 선수단 전용 그룹 운동(GX)룸을 개방해 스트레칭 및 휴식 공간도 제공한다.

동계훈련 선수들은 훈련 후 진행한 해양치유 프로그램에 대한 만족감을 드러냈다.

곽태원 수원대학교 축구팀 감독은 “해양치유 프로그램을 처음 해 봤는데 선수들이 컨디션을 단계적으로 회복하는 데 도움이 됐다”며 “매년 동계 훈련에 완도를 방문할 예정”이라고 말했다.

완도군 관계자는 “해양치유를 접목한 전지훈련은 완도에서만 할 수 있다”며 “앞으로도 다른 지역과 차별화된 전지훈련 환경을 조성해 더 많은 선수가 완도를 방문해 지역 경제 활성화에도 기여하도록 하겠다”고 말했다.

완도 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

살기 좋은 영등포… 챗GPT 대신 최GPT가 ‘24

최호권 영등포구청장

“아이들이 행복한 강북”… 민원 해결사 된 이순희

초중고·특수학교 24곳서 간담회

이승로 성북구청장, 더불어민주당 지방자치특보로 뛴다

“지방자치 현장 경험, 중앙정치에 전달하는 역할”

강동, 장애인복지관 실내외 정원 새 단장

휠체어 방해 안 되게 ‘벽면 녹화’ ‘기와마루 정원’ 생활밀착형으로

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr