용인시, 2025 시민 생활환경 만족도 ‘89.8%’…3년 연속 상승

이상일 시장 “복지, 주거·교통, 교육 등에서 더 나은 변화 만들겠다”


용인시청 전경


용인특례시는 시민을 대상으로 ‘2025년 용인시 사회조사’를 실시한 결과 생활 환경 전반에 대한 만족도가 89.8%로 나타났다고 8일 밝혔다.

이번 조사는 지난해 8월 20일부터 9월 3일까지 지역 내 1590가구의 15세 이상 가구원을 대상으로 방문 면접과 인터넷 접수 방식으로 진행됐다.

조사 항목은 복지, 주거·교통, 문화·여가, 교육, 소득·소비, 일자리·노동 등 6개 분야 42개 공통 항목과 시정 전반 만족도·정책 수요 등 11개 특성 항목이다.

조사 결과 시민 만족도는 2023년 87.8%에서 2024년 89.3%, 2025년 89.8%로 3년 연속 상승했다.

분야별로는 가족·사회적 관계(96.3%)가 가장 높았고, 안전(95.0%), 주거(94.0%), 환경(92.4%), 교육·보육(92.0%) 등 대부분의 생활 영역에서 90%를 웃돌았다. 건강·복지(88.7%), 경제·고용(87.6%) 분야도 높은 수준을 유지했다.

특히 교통과 안전 분야에서 시민 체감 개선이 두드러졌다. 교통 만족도는 전년 대비 3.6% 상승(76.8% → 80.4%)해 조사 항목 중 가장 큰 증가 폭을 보였고, 안전 만족도도 1.7% 상승(93.3% → 95.0%)했다. 이이상일 시장은 “이번 사회조사 결과는 시의 생활 환경 전반이 계속 개선되고 있다고 시민들이 평가하는 것으로 나타났다는 점에서 의미가 있다고 본다”며 “앞으로도 교통·안전·주거·복지·문화·생활체육 등 각 분야에서 더 나은 변화를 만드는 일들을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

안승순 기자
