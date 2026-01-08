서울Pn

검색

구로구, 오는 14일 신년인사회…병오년 구정 방향

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서초 “체력에 맞는 운동 처방해 드려요”

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

은평창업지원센터 “입주기업 모십니다”

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“우리 구는 내 손으로 지킨다”…강북구, 불법유동

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

스마트쉼터 이어 스크린 파크골프장까지…종각 지하도상가의 변신

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

쉬고 공부하고 AI로 옷 피팅도


  •
종각 지하도상가 ‘스마트쉼터’의 ‘AI 가상 피팅룸’
종각 지하도상가 ‘스마트쉼터’의 ‘AI 가상 피팅룸’
서울시 제공


서울 종각 지하도상가 공실에 인공지능(AI) 기반 스마트쉼터가 생긴 데 이어 3월까지 스크린 파크골프장도 조성된다. 서울시는 8일 “지하도상가의 공실을 시민이 체험하고 쉬고 활동하며 머물고 싶은 생활 밀착형 공간으로 탈바꿈시켜 시민 편의를 높이고 지하 상권의 활력을 회복하겠다”고 밝혔다.

지난해 12월 조성된 스마트쉼터는 총 26㎡(약 8평) 규모로 ‘상가 활성화 AI 존’과 ‘약자동행 스터디 존’으로 구성된다. 상가 활성화 AI 존에서는 거울 앞에 서면 지하도상가에서 판매 중인 옷을 가상으로 입어볼 수 있는 ‘AI 가상 피팅룸’이 있다. 상인들이 고객과 상담할 수 있는 공간도 마련됐다. 약자 동행 스터디 존에서는 근처 학원가와 오피스를 이용하는 취업준비생이나 직장인이 잠시 공부하거나 쉴 수 있다.

시는 이달부터 공사를 진행해 오는 3월까지 스크린 파크골프장도 완성한다는 계획이다. 날씨와 계절과 관계없이 즐길 수 있는 스크린 파크골프 장비 4대가 설치된다. 초보자용 강의도 한다.

한병용 서울시 재난안전실장은 “생활밀착형 콘텐츠를 확충해 지하 공유재산이 시민들에게 새로운 경험을 선사하는 도심 속 활력 공간으로 자리 잡게 하겠다”고 말했다.


김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

자원회수시설 5월 8일~6월 15일 소각로 정비… 

소각 중단 없게 민간 5곳과 계약 생활폐기물 예비 처리 체계 마련

“수상 넘어 ‘격상’”…영등포구, 2025년 평가판

대통령상, 국무총리 표창 등 최고 단계 평가로 격상

“양천 미래 위해 주택 재정비… 도시철도·기업 인프

이기재 구청장, 신년인사회 개최

광진구, 1인 가구의 든든한 친구…무료 건강검진 지

건강검진으로 질병 조기 예방 및 건강관리 강화

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr