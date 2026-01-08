스마트쉼터 이어 스크린 파크골프장까지…종각 지하도상가의 변신

쉬고 공부하고 AI로 옷 피팅도



종각 지하도상가 ‘스마트쉼터’의 ‘AI 가상 피팅룸’

서울시 제공

서울 종각 지하도상가 공실에 인공지능(AI) 기반 스마트쉼터가 생긴 데 이어 3월까지 스크린 파크골프장도 조성된다. 서울시는 8일 “지하도상가의 공실을 시민이 체험하고 쉬고 활동하며 머물고 싶은 생활 밀착형 공간으로 탈바꿈시켜 시민 편의를 높이고 지하 상권의 활력을 회복하겠다”고 밝혔다.지난해 12월 조성된 스마트쉼터는 총 26㎡(약 8평) 규모로 ‘상가 활성화 AI 존’과 ‘약자동행 스터디 존’으로 구성된다. 상가 활성화 AI 존에서는 거울 앞에 서면 지하도상가에서 판매 중인 옷을 가상으로 입어볼 수 있는 ‘AI 가상 피팅룸’이 있다. 상인들이 고객과 상담할 수 있는 공간도 마련됐다. 약자 동행 스터디 존에서는 근처 학원가와 오피스를 이용하는 취업준비생이나 직장인이 잠시 공부하거나 쉴 수 있다.시는 이달부터 공사를 진행해 오는 3월까지 스크린 파크골프장도 완성한다는 계획이다. 날씨와 계절과 관계없이 즐길 수 있는 스크린 파크골프 장비 4대가 설치된다. 초보자용 강의도 한다.한병용 서울시 재난안전실장은 “생활밀착형 콘텐츠를 확충해 지하 공유재산이 시민들에게 새로운 경험을 선사하는 도심 속 활력 공간으로 자리 잡게 하겠다”고 말했다.김주연 기자