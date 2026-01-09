서울Pn

검색

구로구, 오는 14일 신년인사회…병오년 구정 방향

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서초 “체력에 맞는 운동 처방해 드려요”

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

은평창업지원센터 “입주기업 모십니다”

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“우리 구는 내 손으로 지킨다”…강북구, 불법유동

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

이천시, 2025년 특별조정교부금 73.3억 원 확보…현안사업 추진 탄력

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

이천시청사 전경


경기 이천시(시장 김경희)는 지난해 경기도로부터 총 73억 3000만원의 특별조정교부금을 확보했다고 9일 밝혔다.

특별조정교부금은 ‘지방재정법’과 ‘경기도 조정교부금 배분 조례’에 따라 지역개발사업 등 특정 재정 수요나 재난·재해 등 예기치 못한 재정 수요를 고려해 경기도가 시·군에 지원하는 재원이다.

이천시가 상반기 45억 4000만원에 이어 하반기에 확보한 특별조정교부금 27억 9000만원은 지역 주민의 생활 편의 증진과 숙원사업 해결을 중심으로 한 8개 사업에 투입할 예정이다.

주요 사업은 공공건물 배관 개량 시설 설치(3억 원), 마장면 체육공원 소규모 체육관 건립(5억 5000만원), 호법면 레포츠공원 축구장 시설물 개보수(1억 7000만원), 풍계지구 배수로 정비(3억 원), 월포1리 마을 진입로 확·포장 공사(2억 6000만원), 구시지구 수리시설 개선(3억 6000만원), 어농리 배수로 정비(8억 원), 경로당 방진망 설치(5000만원) 등이다.

시는 이번 재원 확보를 통해 주민 생활과 직결된 현안 사업을 더욱 안정적으로 추진할 수 있을 것으로 기대한다.


안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

자원회수시설 5월 8일~6월 15일 소각로 정비… 

소각 중단 없게 민간 5곳과 계약 생활폐기물 예비 처리 체계 마련

“수상 넘어 ‘격상’”…영등포구, 2025년 평가판

대통령상, 국무총리 표창 등 최고 단계 평가로 격상

“양천 미래 위해 주택 재정비… 도시철도·기업 인프

이기재 구청장, 신년인사회 개최

광진구, 1인 가구의 든든한 친구…무료 건강검진 지

건강검진으로 질병 조기 예방 및 건강관리 강화

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr