김혜지 서울시의원 “강동구 2026년 서울시 예산 1788억원, 교육청 199억원 확보 환영”

사회복지 등 8개 분야 91건 서울시 사업 예산 확정

10개 학교 운동장, 화장실, 냉난방 등 28개 개선 사업 확정



질의하는 김혜지 의원

서울시의회 도시안전건설위원회에서 의정 활동 중인 김혜지 의원(국민의힘, 강동1)은 지난달 16일 본회의 의결로 확정된 서울시 예산과 교육청 예산을 분석한 결과 강동구 사업비로 서울시 예산은 1788억 9500만원, 교육청 예산은 199억 5900만원이 편성됐다고 전했다.김 의원이 분석한 자료에 따르면 서울시 예산은 사회복지분야 214억 4600만원, 공원·환경분야 118억 5600만원, 도로·교통분야 1008억 4700만원, 도시계획 및 주택정비분야 27억 3800만원, 도시안전분야 304억 2400만원, 문화관광분야 28억 7600만원, 산업경제분야 82억 1500만원, 일반행정 4억 9400만원이다.이중 김 의원의 지역구인 암사1·2·3동과 고덕1동에는 ▲가로수 생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충(5500만원) ▲암사역사공원 조성(10억원) ▲개발제한구역(양지마을) 주민지원(5억 7800만원) ▲기후대응 도시숲 조성(18억원) ▲녹지시설 유지관리(8억원) ▲한강공원 직영 체육시설 유지관리(5500만원) ▲한강생태공원 재정비(16억원) ▲도시철도 건설(960억 6300만원) ▲가공배전선(고덕로) 지중화(3억 6400만원) ▲노후 도로조명시설(아리수로) 개량(1억원) ▲탄천하수처리구역 하수관로 보수보강(27억 2400만원) ▲천호-1 소구역 하수관로 정비사업(100억원) ▲암사1-2 소구역 하수관로 정비사업(10억원) ▲국가지정 유산 보수정비(13억 400만원) ▲국가유산 돌봄(4000만원) ▲지역별 서울청년센터 설치운영비(2억 9400만원)가 포함돼있다.지역 교육청 사업은 학교시설환경개선, 급식환경개선, 시설확충을 위해 ▲명덕초 1억 800만원 ▲명일초 8억 7700만원 ▲묘곡초 2억 3200만원 ▲선사초 2억 3500만원 ▲신암초 7억 3100만원 ▲강일중 1억 4500만원 ▲명일중 2억 8000만원 ▲배재중 2억 300만원 ▲신암중 1억 3100만원 ▲선사고 1억 500만원의 예산이 배정됐다.김 의원은 “서울시와 교육청 2026년 예산안이 의회에 접수된 10월 31일부터 지역 발전과 주민의 안전 및 편익에 중점을 두고 예산안을 살폈으며, 필요한 예산이 꼭 반영되도록 동료 의원들과 협의해 최종 예산이 확정됐다”라고 밝혔다. 또한 확정된 예산은 강동구 발전에 큰 역할을 할 수 있도록 꼼꼼히 관리하겠다는 말도 덧붙였다.온라인뉴스부