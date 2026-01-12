서울Pn

'서울런 멘토단' 1000명 신규 모집

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

밤길 걱정 없는 관악… LED로 골목길 밝힌다

공사 관계자들 "한밤 파쇄석 500t 운반" 스카이칠십이 "금시초문, 말도 안 된다" 인천공항공사 "사실 확인 땐 법적 조치"

AI로 실종자 빠르게 찾는 '스마트 영등포'

통계청 발표 '2020 고령자 통계' 분석

변신하는 홍제역·개미마을·북아현 3구역… 56곳

통계청 발표 '2020 고령자 통계' 분석

태안 장사씨름대회 좌초 위기…군·의회 예산 놓고 충돌

지난해 태안에서 열린 ‘2025년 설날장사 씨름대회’. 군 제공


충남 태안군이 3년 연속 대회 유치에 성공한 ‘위더스제약 2026 태안설날장사씨름대회’ 개최가 군의회 예산 심의 거부로 좌초 위기다.

12일 태안군과 군의회에 따르면 제316회 제2차 정례회 예산결산특별위원회에서 군이 제출한 내년 설날 장사씨름대회 예산 4억 1000만원이 전액 삭감됐다.

군은 대회 개최에 필요한 예산 확보를 위해 군의회에 지난달 26일 임시회 소집을 요청했다.

하지만 지난 9일 열린 임시회에서도 심의조차 되지 않고, 결국 자정을 넘기며 회기가 종료돼 안건은 자동 폐기됐다.

군의회는 지난해에 이어 올해도 대회를 열어 행사 효과가 떨어져 격년제로 개최하라고 권고했지만, 군이 사전 보고도 없이 대회를 유치했다는 입장이다.

하지만 일각에서는 “의원들이 책임 회피를 위해 의도적으로 시간 끌기를 하며 심의 자체를 안 한 것”이라며 비판의 목소리가 높다.

주민 A씨는 “지역 상권의 활력을 경험했던 실망감이 크다”며 “군민 생계와 직결된 사업을 사소한 정치적 판단으로 가볍게 다뤄선 안 된다”고 비판했다.

군 관계자는 “3년 연속 대회를 유치하고도 예산 확보가 안 돼 대외적 신뢰도 추락이 불가피해졌다”며 “개최 여부가 끝난 것은 아니며, 다양한 대안 마련으로 대회 개최를 위해 노력하겠다”고 말했다.

태안 이종익 기자
