도봉구, ‘수어로 전하는 도봉 소식’…유튜브 방송 시작

매월 10일 전후 공개
생활 밀접 정보로 구성


  •
도봉구 공식 유튜브 ‘도봉봉TV 수어로 전하는 도봉구 소식’ 화면 사진.
도봉구 제공


서울 도봉구는 올해부터 수어로 구 소식을 전한다고 12일 밝혔다. 장애 여부와 관계없이 모든 구민이 지역 소식을 접할 수 있도록 하기 위해서다.

구는 매월 ‘수어로 전하는 도봉뉴스’ 영상을 도봉구 공식 유튜브 채널 ‘도봉봉TV’에 게시할 예정이다. 뉴스는 구민 생활과 밀접한 핵심 정보로 구성되며, 자막과 음성, 수어 통역을 함께 제공한다. 수어 통역은 도봉구수어통역센터와 연계한 전문 수어 통역사가 맡는다.

영상은 매월 10일 전후로 공개된다. 이달에는 신년인사회 행사 안내, 대형폐기물 배출 변경 사항, 서울체력 9988 도봉센터 이용 안내, 창동역 북측환승통로 한시 개통 안내 등을 담았다. 구는 이번 서비스를 통해 공공 정보 접근 과정에서 발생하는 불균형을 해소할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

오언석 구청장은 “수어 뉴스 제작을 계기로 정보 소외 계층을 위한 소통 방식을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
