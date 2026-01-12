서울 강서구, ‘시내버스 파업 대비’ 무료 셔틀버스 40대 투입

지하철 연계 5개 임시 노선…8~10분 간격 운행
서울 강서구는 오는 13일로 예고된 서울 시내버스 파업에 대비해 임시 무료셔틀버스를 투입한다고 12일 밝혔다.
구는 구민 불편을 최소화하기 위해 무료 셔틀버스 40대를 투입해 지하철역과 연계되는 5개 임시 노선을 운행하는 ‘비상수송대책’을 마련했다.
운행 노선은 ▲ 공항시장역~신방화역~송정역(1번 노선) ▲ 마곡역~마곡나루역~양천향교역~가양역~발산역(2번 노선) ▲ 가양역~증미역~염창역~등촌역(3번 노선) ▲ 화곡역~우장산역~발산역(4번 노선) ▲ 등촌역~까치산역~화곡역(5번 노선) 등이다.
셔틀버스는 오전과 오후 각 20대씩 투입된다. 구청 관용버스 2대가 예비 차량으로 대기한다. 각 차량에는 구청 직원이 탑승해 안전한 승하차를 돕고, 정류장 안내나 상황 관리도 지원한다.
운행 시간은 오전 6시 30분부터 오후 10시 30분까지다. 8~10분마다 운행할 예정이다. 교통 혼잡이 우려되는 출퇴근 시간에는 집중배차한다. 주요 정류소나 구청 홈페이지 등에서 노선 안내를 확인할 수 있다.
김주연 기자
