‘철의 사나이들’ 광양제철소, 혹한기 야생동물 먹이주기···백운산 지킴이 역할 ‘톡톡’

2008년부터 19년간 지속 활동

등산로 주변 쓰레기 수거로 환경보호까지 앞장



광양제철소 프렌즈 재능봉사단이 지난 10일 광양시 백운산 일대에서 ‘2026년 혹한기 야생동물 먹이주기’ 봉사활동을 펼치며 자연환경과 생태계 보호에 앞장섰다.‘혹한기 야생동물 먹이주기’는 광양제철소 프렌즈재능봉사단원 134명을 비롯 신광양 라이온스클럽 30명, 광양 가야라이온스클럽 회원 15명, 광양시청 봉사단 등이 참석한 가운데 진행됐다. 이날 활동은 겨울 강추위 속 먹이를 구하지 못해 굶주리고 있는 야생동물들의 탈진과 폐사를 방지하고, 백운산의 생태계를 보전하기 위한 목적으로 프렌즈 재능봉사단이 2008년부터 매년 펼치고 있는 봉사활동이다.특히 겨울철 먹이가 부족해짐에 따라 야생동물들이 먹이를 찾아 민가로 내려와 발생할 수 있는 농작물 피해와 차에 치이는 사고 등을 예방함으로써 인간과 자연이 공생할 수 있는 건강한 환경을 만들어간다는 의미도 있다.참가자들은 백운산 수련원에서 노랭이봉까지 이어지는 코스와 긴 코스, 짧은 코스로 구성된 백운산 둘레길 총 3개의 등산로를 걸으며 고구마, 감자, 감, 콩과 같은 먹이를 동물들이 안전하게 먹으러 올 수 있는 곳에 비치했다. 또 먹이를 담았던 봉투를 재활용해 등산로 주변에 떨어진 쓰레기를 줍는 환경보호활동도 펼치며 백운산 환경 보전에 보탬을 더했다.최창록 프렌즈재능봉사단장은 “자연과 더불어 살아가고자 한 자리에 모인 봉사단원들이 19년째 이어온 헌신으로 백운산의 생태 보존과 지역 환경 보호에 큰 힘을 보태고 있다”며 “함께하는 발걸음을 모아 올해에도 더 큰 나눔과 사랑을 이어갈 것”이라고 전했다.한편 광양제철소는 ▲토종 두꺼비 생태보호 활동 ▲플라스틱 병뚜껑 재활용품 제작 ▲현장 에너지 낭비 저감 경진대회 ▲연료 효율 극대화 등에 나서며 환경보호를 위한 활동에 적극 앞장서고 있다.광양 최종필 기자