윤호중 장관 만난 이재준 시장 “지방의 경쟁력이 대한민국 경쟁력”…지방분권 건의



이재준 수원시장 SNS 캡처

이재준 수원특례시장이 12일 윤호중 행정안전부 장관을 만나 지방의 경쟁력이 대한민국의 경쟁력이라며 국가의 지속 가능한 미래를 위한 필요 과제를 건의했다.이 시장은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘지방분권이 대한민국의 미래입니다’라는 제목의 글을 통해 “오늘 윤호중 행정안전부 장관을 만나 지방분권 강화, 자주재원 확충, 대도시-지방 상생협력을 통한 지방소멸 대응이 핵심”이라고 말했다고 밝혔다.그는 “현 정부의 수도권 일극 체제 완화와 지방 균형발전이 온전히 실현되기 위해서는 현장에서 체감할 수 있는 변화가 필요하다. 생활 SOC나 상권 지원 등 생활과 맞닿은 과제부터 권한을 단계적으로 이양하고, 행정수요에 맞게 교부금도 합리적으로 조정해야 한다”며 “수원과 (경북) 봉화가 함께 만든 ‘청량산 수원캠핑장’은 이미 지역 상생의 혁신 모델이 됐다”고 자평했다.이어 “이러한 대도시와 지방의 상생협력 모델이 확산될 수 있도록, 중앙정부의 제도적 뒷받침을 요청했다”고 덧붙였다.이 시장은 또 “수원특례시의 모범 사례인 ‘특이민원대응 전문관 제도’의 전국 확산도 제안했다”며 “(이는) 악성·특이 민원으로부터 시민과 공무원을 보호하는 안전한 민원 환경이 더 나은 행정서비스의 출발점이기어서”라고 강조했다.끝으로 “지방의 경쟁력이 대한민국의 경쟁력이다. 현장에서 답을 찾고, 필요한 제안을 계속 이어가겠다”고 다짐했다.안승순 기자