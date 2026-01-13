김재훈 경기도의원, 0세 어린이집 운영 정담회 개최



김재훈 의원이 12일 정담회를 열고 경기도 내 0세반을 운영하는 어린이집 원장과 연합회 관계자들로부터 현장의 다양한 의견을 청취하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 고립·은둔 보듬 정책 연구회 김재훈 의원(국민의힘, 안양4)은 12일(월) 0세 영아를 돌보는 어린이집 현장의 운영 실태를 점검하고 개선 방안을 논의하기 위해 ‘0세 어린이집 운영 정담회’를 개최했다.이번 정담회에는 경기도 내 0세반을 운영하는 어린이집 원장과 연합회 관계자들이 참석해 ▲영아반 운영 여건 ▲보육 인력 관리 ▲안전·위생 관리 ▲부모 상담과 행정 업무 부담 ▲현행 지원 제도의 운영상 한계 등 현장의 다양한 의견을 공유했다.참석자들은 “0세 영아 보육은 특히 세심한 돌봄과 안전 관리가 요구되는 영역인 만큼, 현장 여건을 충분히 반영한 정책적 지원이 필요하다”며, “보육 현장의 여건을 고려한 보다 현실적인 운영 지원과 보완이 필요하다”는 의견을 제시했다.김재훈 의원은 “0세 보육은 아이의 평생 발달의 기초를 형성하는 매우 중요한 시기”라며 “오늘 정담회를 통해 현장의 어려움과 제도 운영상의 간극을 구체적으로 확인할 수 있었다”고 밝혔다.이어 “경기도가 추진하는 영아 보육 정책이 현장과 괴리되지 않도록, 오늘 논의된 내용을 바탕으로 제도와 예산, 행정 지원 전반을 면밀히 검토하겠다”며 “부모와 보육교사 모두가 신뢰할 수 있는 영아 보육 환경이 조성될 수 있도록 도의회 차원의 역할을 충실히 해 나가겠다”고 강조했다.김재훈 의원은 앞으로도 0세 영아 보육 현장을 지속적으로 점검하며, 안정적인 보육 서비스 제공을 위한 정책 개선과 지원 방안을 적극적으로 모색할 계획이다.온라인뉴스팀