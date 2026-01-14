서울Pn

검색

기후위기대응 4연속 A등급… 서울, 국내 유일 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시 “청년정책 효과 1000억원…투입 예산의

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

광진구, 시내버스 파업에 따른 비상수송체계 가동

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

용산구, 도시 미관 해치던 한전 지상기기 ‘도시의

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 강서구, 겨울방학 대학생 행정인턴 첫 출근

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

2026년 겨울방학 대학생 행정인턴
진교훈 서울 강서구청장이 2026년 겨울방학 대학생 행정인턴에게 업무와 프로그램의 의미를 설명하고 있다.
강서구 제공


서울 강서구는 전날 ‘2026년 겨울방학 대학생 행정인턴’으로 선발된 35명을 대상으로 오리엔테이션을 개최했다고 14일 밝혔다.

‘겨울방학 대학생 행정·복지체험단’은 구청과 동 주민센터, 종합사회복지관, 우리동네키움센터 등에서 행정이나 복지 업무를 보조하고, 주민을 대면하는 현장 행정을 경험하게 된다. 이번 오리엔테이션에서는 근무지별 업무 내용 등 인턴 업무 전반에 대해 안내했다.

이번에는 총 408명이 지원해 약 11.7대 1의 경쟁률을 기록했다. 인턴은 주 5일, 하루 5시간씩 근무한다. 기간은 지난 13일부터 다음달 9일까지 4주간이다.

대학생들은 “향후 공무원 시험 준비를 위해 행정 업무를 미리 경험해 보고 싶다”거나 “행정과 복지 분야를 두루 경험할 수 있어 기대된다”는 등 이유로 인턴에 지원했다.

강서구는 재난안전 등에 대한 이해도를 높이기 위해 청년 자율방범대 활동 참여 기회를 제공할 예정이다. 근로기준법 등 노동자의 권리를 이해할 수 있는 노동법 교육도 이달 중 진행한다. 다음달 9일 인턴이 그간 소감을 발표하고 구정 발전 아이디어를 제안한다.

구 관계자는 “인턴 과정에서 민원인과 지역 주민을 직접 만나면서 구청이 지역사회에서 어떤 역할을 하는지 체감할 수 있을 것”이라고 말했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

영등포, 통합 신청사 등 현안 알린다

15~27일 18개동과 신년인사회 구정 사업 설명·지역 과제 논의

“올해 개교 앞둔 흑석고 1학년, 중앙·숭실대 수업

박일하 동작구청장 업무보고회

서대문구, 보훈 예우 강화한다…예우 수당 인상

마포, 국가등록유산 ‘김대중 사저’ 보존위 첫 회의

박강수 구청장·권노갑 이사장 등 기념관 조성·관광자원 연계 논의

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr