화성시, 구청체계 출범 맞춰 버스정류소 스마트 쉘터 10곳 추가 조성

화성특례시가 구청 체계 출범에 따른 생활권 행정 강화를 위해 버스정류소 10곳에 스마트 쉘터를 추가 설치했다고 14일 밝혔다.
다음 달 만세구청과 효행구청 개청을 앞두고 구청 방문 시 대중교통을 이용하는 시민의 교통편의를 위한 조치다. 시는 대중교통 이용 수요가 많고 교통약자 이용 비율이 높은 비봉면 1개소, 향남읍 3개소, 남양읍 1개소, 영천동 2개소, 오산동 2개소 등에 설치했다. 이에 따라 화성시 내 스마트 쉘터는 49곳으로 늘었다.
스마트 쉘터는 한파와 폭염 등 기후 환경 변화에 대응하고 대중교통 이용자 편의를 강화하기 위해 조성된 시설이다. 밀폐형 구조에 냉·난방기, 공기청정기, 휴대전화 무선 충전기, 조명 등 기본 편의시설을 갖췄다.
대중교통을 이용하는 시민뿐만 아니라 야외 활동 중 한파나 폭염을 피해야 하는 시민 누구나 잠시 휴식할 수 있는 쉼터 역할도 한다.
시는 올해 연말까지 스마트 쉘터 30곳을 추가로 설치할 계획이다.
