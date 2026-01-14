화성시, 구청체계 출범 맞춰 버스정류소 스마트 쉘터 10곳 추가 조성



화성 효행구청·분천교회 앞 버스정류소 스마트쉘터(화성시 제공)

화성특례시가 구청 체계 출범에 따른 생활권 행정 강화를 위해 버스정류소 10곳에 스마트 쉘터를 추가 설치했다고 14일 밝혔다.다음 달 만세구청과 효행구청 개청을 앞두고 구청 방문 시 대중교통을 이용하는 시민의 교통편의를 위한 조치다. 시는 대중교통 이용 수요가 많고 교통약자 이용 비율이 높은 비봉면 1개소, 향남읍 3개소, 남양읍 1개소, 영천동 2개소, 오산동 2개소 등에 설치했다. 이에 따라 화성시 내 스마트 쉘터는 49곳으로 늘었다.스마트 쉘터는 한파와 폭염 등 기후 환경 변화에 대응하고 대중교통 이용자 편의를 강화하기 위해 조성된 시설이다. 밀폐형 구조에 냉·난방기, 공기청정기, 휴대전화 무선 충전기, 조명 등 기본 편의시설을 갖췄다.대중교통을 이용하는 시민뿐만 아니라 야외 활동 중 한파나 폭염을 피해야 하는 시민 누구나 잠시 휴식할 수 있는 쉼터 역할도 한다.시는 올해 연말까지 스마트 쉘터 30곳을 추가로 설치할 계획이다.정명근 화성시장은 “생활권 중심의 행정 체계에 맞춰 대중교통 기반 시설을 지속 확충할 계획”이라며 “교통약자를 포함한 모든 이용자가 보다 안전하고 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 관련 시설 확충에 힘쓰겠다”고 밝혔다.안승순 기자